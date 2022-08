Cheryl Burke appelle un ex tricheur sans nom après avoir dit avoir trouvé “des SMS, du Viagra et un collier”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Cheryl Burke a appelé un ex-partenaire infidèle anonyme dans une vidéo cinglante de TikTok qu’elle a partagée mercredi.

Dans la vidéo, qui a duré sept secondes, la pro de “Dancing With The Stars”, âgée de 38 ans, a regardé la caméra en secouant la tête et en roulant des yeux avec désapprobation.

“Quand il a dit qu’il ne lui parlerait plus jamais, j’ai trouvé des SMS, du Viagra et un collier caché dans une paire de ses chaussures…”, a écrit Burke sur la vidéo.

La vidéo était réglée sur la ballade puissante d’Adele en 2011 “Set Fire to the Rain” et comportait une partie de la chanson dans laquelle la pop star s’exclame “The last time”.

“La dernière fois a tout à fait raison ! Au revoir pour toujours… #exessucks #thelasttime #goodbyeforever #hopeitwasworthit”, a écrit la danseuse professionnelle dans la légende.

Jeudi, la vidéo de Burke avait accumulé plus de 1,2 million de vues avec des fans inondant la section des commentaires de spéculations sur l’identité de l’ex mystère infidèle.

De nombreux adeptes de Burke ont supposé qu’elle faisait référence à son ex-mari Matthew Lawrence, 42 ans. .”

Le couple avait partagé une longue histoire romantique remontant à 2007, date à laquelle ils se sont liés pour la première fois. Ils ont annoncé leur rupture l’année suivante mais ont ravivé leur romance en 2017 et se sont fiancés en 2018.

“C’est triste de penser que Matthew a fait ça. Ça ternit son image pour moi”, a écrit un fan.

Un autre adepte a fait remarquer: “Courez aux commentaires pour voir s’il s’agissait de Matthew.”

Cependant, certains utilisateurs de TikTok a exhorté à ne pas sauter à la conclusion qu’elle faisait référence à son ex-mari.

Un abonné a demandé : “Est-ce qu’on suppose que c’est Matthew ou est-ce que ça pourrait être un autre ex ?”

Burke n’a pas partagé la vidéo avec son autre comptes de médias sociaux et n’a fait aucune référence au clip dans les histoires Instagram qu’elle a publiées jeudi.

Les représentants de Burke et Lawrence n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

Burke a déjà fréquenté le restaurateur JT Torregiani, le musicien Josh Hopkins, l’ancien joueur de hockey sur glace professionnel Joffrey Lupul et le mannequin Maxwell Zagorski.

Dans une publication Instagram de février, dans laquelle l’animatrice du podcast “Burke In The Game” parlait de son divorce, elle a dit à ses fans qu’elle ne partagerait pas beaucoup de détails.

“Je sais que j’ai toujours dit que je suis un livre ouvert avec vous, je m’efforce de l’être, et en écrivant ceci, j’ai réalisé qu’il n’y avait vraiment pas de moyen facile d’annoncer la fin de mon mariage.

“J’espère que vous comprendrez que je ne commenterai plus pour le moment et que je demande compréhension et confidentialité. Merci à tous pour tous les mots aimables et le soutien que vous m’avez apportés.”

Dans un épisode de son podcast diffusé en juillet, Burke a admis se sentir “un peu seule” et a déclaré qu’elle envisageait d’essayer à nouveau de sortir avec elle.

“Cela ne signifie pas nécessairement, cependant, que je suis prêt à utiliser Raya ou l’une de ces applications de rencontres pour le moment. Je veux vraiment commencer, peut-être, à rencontrer de nouvelles personnes”, a déclaré la personnalité de la télévision.

“Évidemment, cela signifie que je devrai commencer à sortir de ma zone de confort et de cette maison pour le faire. C’est quelque chose de curieux. Je peux totalement engourdir par la productivité tout ce que je veux, mais à la fin du jour, vous savez, quand je ferme les yeux et que je vais me coucher, je me sens un peu seul.

“Cela ne me dérangerait pas d’avoir une relation textuelle avec quelqu’un ou même juste quelqu’un avec qui flirter.

“Je suis prêt à commencer définitivement à sortir avec quelqu’un, lentement mais sûrement. Cependant, je ne suis pas encore sûr de ces applications de rencontres, mais je pense que c’est peut-être le seul moyen car j’ai quitté ma maison plusieurs fois. Et ce n’est pas si facile de rencontrer des gens, n’est-ce pas? Alors, nous verrons ce qui se passera.