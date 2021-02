Cheryl Baker a parlé de l’impact financier de la pandémie et de la façon dont elle vend des vêtements pour joindre les deux bouts.

Le hitmaker de Bucks Fizz, 66 ans, a été franc sur la façon dont elle a été durement touchée par la pandémie et les réglementations gouvernementales, à tel point qu’elle cultive ses propres légumes pour se nourrir et «a du mal à payer ses impôts».

Maintenant, on lui dit que ses filles l’ont aidée à s’installer sur eBay afin qu’elle puisse fouiller certains biens de la maison.

«Des vêtements et toutes sortes de vêtements», a-t-elle déclaré au Daily Mail, «Mes filles le font pour moi.

« Bien que je n’ai pas de bijoux appropriés, ils sont tous faux, avec mes meubles et les peintures sur le mur! »







(Image: Images GC)



Cheryl, qui a remporté l’Eurovision avec Bucks Fizz au début des années 80, avait déjà tourné avec ses coéquipiers Mike Nolan et Jay Ashton en tant que groupe séparatiste, The Fizz.

Mais alors que Covid continue de ravager l’industrie du divertissement en direct, les concerts ne sont pas une option, Cheryl a révélé qu’elle avait plongé dans sa pension pour rembourser l’hypothèque.

Son coéquipier Mike a proposé de l’aider, tout comme Dan Whiston, partenaire de Dancing On Ice, tandis que les fans lui ont suggéré d’organiser une ronde pour l’aider à payer les factures.







(Image: Images PA Wire / PA)









« Beaucoup de fans de Fizz ont été absolument adorables », a-t-elle déclaré, « Certaines personnes sont tellement gentilles. »

Pendant ce temps, elle nourrit l’espoir de plus de concerts de télé-réalité, avec ses yeux sur les gros prix – Strictly Come Dancing and I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here !.

«Je mâcherais mes propres bras pour faire I’m A Celeb», a-t-elle partagé, «Et strictement, bien sûr. Mais ils ne m’ont jamais demandé.







(Image: © Edward Lloyd / Alpha)











Mais alors que ses finances ont été touchées, l’humble Cheryl admet que d’autres l’ont vécu bien pire – et que sa vie de famille heureuse signifie qu’elle n’est pas seule.

«C’est ce qui compte», dit-elle, «c’est une maison vraiment heureuse. Cela vaut plus que toutes les richesses.

Cheryl et son mari Steve sont mariés depuis 29 ans et disent toujours «je t’aime» tous les jours.

« Je me bats mais je réussis », conclut-elle, « j’ai coupé mon tissu en conséquence et ce n’est pas si mal. Je ne suis pas démunie. Je me bats comme tant de gens – et je suis dans un bien meilleure position que beaucoup d’entre eux. Il n’y a tout simplement pas de travail. «