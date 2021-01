Cheryl Baker a déclaré que la pandémie de coronavirus l’avait laissée «fauchée» et avait du mal à payer ses impôts alors que ses sources de revenus étaient fermées.

La chanteuse de Bucks Fizz, âgée de 66 ans, a dénoncé ses problèmes d’argent, affirmant que l’annulation d’une tournée l’avait laissée sans le sou.

Le gagnant de l’Eurovision joue toujours avec Jay Aston, 59 ans, et Mike Nolan, 66 ans, sous le nouveau nom The Fizz mais le groupe a dû reporter sa tournée Up Close and Personal l’année dernière et ils ne savent pas quand ils pourront reprendre en raison de la propagation de Covid-19.

Cheryl a déclaré que le seul argent qu’elle avait gagné depuis le premier verrouillage provenait de l’émission en direct unique du groupe, mais c’était en octobre.







(Image: Lia Toby / WENN.com)



Parler à OK! magazine, Cheryl a déclaré: « Nous avons eu un concert virtuel et c’était notre seul revenu. Cela a été ridiculement difficile.

« Je dois beaucoup d’impôts … Je n’ai physiquement pas l’argent pour payer qui que ce soit parce que je suis fauché. »

Donnant plus de détails sur ses 12 derniers mois, la chanteuse a poursuivi: « Cela a été doux-amer pour moi. Cela signifie que je n’ai pas travaillé depuis un an. Nous avons eu un concert virtuel et c’était notre seul revenu. Cela a été ridiculement difficile.

«Je dois beaucoup d’impôts et de TVA parce que j’ai passé une excellente année il y a trois ans.

« Mais parce que j’ai eu cette année formidable, je ne peux plus rien réclamer au gouvernement. J’ai donc dû appeler les responsables de la TVA et des impôts et dire: » Vous allez devoir mettre cela en attente. «

Cheryl a ajouté: « Mais c’est la seule chose que je peux faire maintenant parce que je n’ai physiquement pas l’argent pour payer quelqu’un parce que je suis fauché.

« Mais, je vais bien et c’est bien plus important. »









Cheryl n’est pas la seule du groupe à avoir souffert pendant la pandémie, Jay annonçant qu’elle se battait contre Covid-19 après avoir eu un cancer de la bouche en 2018.

Jay a dit que si «les progrès sont lents», elle «tousse toujours mais l’asthme n’aide pas».

Elle a écrit sur Facebook: «C’était l’époque … en forme et gonflable … maintenant repliée dans son lit ne bougeant pas beaucoup, pleine de Covid … merci la Chine ou peut-être Morrison.

« Nous avons été si prudents mais c’est un cheval de Troie. Désinfectez le désinfectant tout! »

Vous avez une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.