Cheryl Baker a révélé qu’elle était « totalement fauchée » et qu’elle cultivait ses propres légumes pour se nourrir.

La chanteuse de Bucks Fizz, 66 ans, a admis que les choses allaient si mal que son ancien partenaire de Dancing On Ice est intervenu et a proposé de lui prêter de l’argent.

Et ses fans ont également commencé un tourbillon pour aider après avoir entendu parler de la lutte de Cheryl au milieu de la pandémie de coronavirus.

Cheryl, qui est devenue célèbre après avoir remporté le concours Eurovision de la chanson en 1981, a déclaré que ses finances avaient pris un énorme coup ces derniers temps.

Des restrictions de verrouillage paralysantes signifient que Cheryl n’a plus gagné d’argent grâce aux concerts et aux événements depuis octobre dernier.







(Image: Lia Toby / WENN.com)









(Image: ITV)



Cheryl a révélé que les choses allaient si mal que son ex partenaire de Dancing On Ice, Daniel Whiston, avec qui elle était jumelée en 2018, lui a proposé de lui donner de l’argent, ainsi que son coéquipier Mike Nolan.

« Mike m’a appelé et a dit: » Je descends dans le train. Venez me chercher à la gare, j’apporte de l’argent pour vous », a déclaré Cheryl au Sun.

« Mon partenaire de patinage de Dancing On Ice, Dan Whiston, a appelé et a proposé d’envoyer de l’argent. Un fan australien a lancé un appel en disant ‘Cheryl est démunie, nous devons commencer une collection’. »

Avant que la pandémie ne mette un terme brusque aux rassemblements sociaux, Cheryl devait apparaître dans de nombreux festivals et week-ends des années 80 et avait une tournée planifiée – qui ont tous été abandonnés.













(Image: Redferns)



Après avoir courageusement pris la parole, Cheryl a admis qu’elle savait qu’elle n’était pas la seule personne à s’être retrouvée dans une situation aussi désastreuse que l’industrie du divertissement était « à genoux ».

Cheryl a déclaré qu’elle et son mari – le guitariste Steve Stroud, 68 ans, avaient trouvé de nouvelles façons de vivre frugalement ces derniers mois, l’inspirant à commencer à cultiver ses propres légumes.

«Nous avons mangé nos propres brocolis, carottes et pommes de terre le jour de Noël», a-t-elle révélé. «J’ai commencé à planifier le potager maintenant parce que je sais que ce printemps, je ne travaillerai toujours pas.»







(Image: Wenn)









(Image: © Edward Lloyd / Alpha)



Malgré ses difficultés, Cheryl a déclaré qu’elle essayait de garder une attitude positive et qu’elle avait trouvé la « joie » d’avoir ses filles jumelles de 26 ans, Kyla et Natalie, avec elle pendant la pandémie et leurs partenaires respectifs.

Cheryl a tenté de trouver du travail via l’application CelebVM, où les fans paient pour recevoir un message personnalisé de célébrités, mais a été critiquée par des trolls cruels qui l’ont accusée de « frapper ses fans ».

À l’âge de 66 ans, Cheryl a révélé qu’elle était soulagée de recevoir une pension d’État – pour laquelle elle reçoit 700 £ par mois en plus de 250 £ supplémentaires d’une pension privée.







(Image: Getty Images Europe)



L’ancienne animatrice de Record Breakers TV continue de rembourser son hypothèque, reconnaissant que les autres personnes de son âge sont désormais libérées du leur ou ont réduit leurs effectifs.

Malgré les soucis financiers, Cheryl a déclaré qu’elle utilisait son temps libre à bon escient et avait écrit une autobiographie retraçant les hauts et les bas de sa carrière et de sa vie personnelle et faisant du travail pour des œuvres caritatives.

Cette année marque les 40 ans depuis que Buck Fizz a acquis une renommée internationale pour sa célèbre routine de déchirure de jupe lors du concours Eurovision de la chanson.