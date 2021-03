Après 22 ans en Allemagne, Steve Cherundolo est de retour aux États-Unis pour gérer les Las Vegas Lights. Peter Steffen / alliance de photos via Getty Images

Après 22 ans passés à l’étranger, Steve Cherundolo rentre chez lui.

Autrefois un pilier tant pour le club que pour le pays en tant que joueur, Cherundolo rejoint l’organisation LAFC et gérera son affilié au championnat USL, les Las Vegas Lights.

Il a fait un long apprentissage. Appeler Cherundolo un arrière droit stable et fiable pendant ses jours de jeu ne lui rend pas tout à fait justice. Il a été spectaculaire à sa manière discrète – à la fois pour Hanovre 96 et les États-Unis – précisément parce qu’il était si constant.

Après une carrière de joueur de 15 ans au cours de laquelle il a fait plus de 400 apparitions en championnat et en coupe pour Hanovre, Cherundolo a ensuite passé les sept années suivantes dans divers rôles d’entraîneur, gérant les équipes U15 et U17 de Hanovre, et plus tard en tant qu’entraîneur adjoint avec Le VfB Stuttgart et les U15 allemands. En cours de route, il a obtenu sa licence d’entraîneur UEFA Pro, un badge d’entraîneur aussi convoité qu’il y en a sur la planète.

Tout cela prépare bien Cherundolo pour le travail à venir avec Vegas, où il sera chargé de développer des joueurs sur le point de jouer avec la première équipe de LAFC.

« C’est une situation dans laquelle je suis à l’aise, non seulement du point de vue du programme mais aussi du groupe d’âge des joueurs », a-t-il déclaré à ESPNNote de l’éditeur: Steve Cherundolo est un invité fréquent sur ESPN FC, qui diffuse sept jours par semaine sur ESPN +). « Donc, je pense que c’est quelque chose qui me semble naturel et j’adore faire ça. J’adore aider les joueurs à passer au niveau supérieur. Il y a déjà beaucoup de choses en place à Los Angeles, donc ça aide vraiment beaucoup de ces joueurs à passer à l’étape suivante. et acquérir les expériences nécessaires pour franchir les étapes eux-mêmes, car ce n’est pas l’entraîneur qui améliore automatiquement ces joueurs. Ce sont les joueurs qui doivent faire le travail, qui leur montre la direction. «

Mais autant que Cherundolo retourne dans sa maison du sud de la Californie, il dit également au revoir à un autre. C’est en Allemagne que l’ancien international américain a passé la totalité de sa carrière professionnelle, débutant en 1999 à l’âge de 20 ans lorsque Hanovre était en Bundesliga 2. et devenant un tel pilier qu’il a été surnommé « le maire de Hanovre. . » C’est aussi là qu’il a rencontré sa femme Mandy et où leurs deux enfants sont nés.

Pour la famille de Cherundolo, si la perspective d’être plus proche de ses parents, sans parler de ses nièces et neveux, est séduisante, les liens en Allemagne sont toujours liés. Ils ne seront pas si facilement desserrés, encore moins cassés.

« Après ces nombreuses années, nous avons vécu des moments très émotionnels, des sentiments mitigés », a-t-il déclaré. « C’est la réaction de beaucoup de mes amis et de ma famille ici [in Germany]. D’une part, ils sont extrêmement extatiques et heureux pour nous, et pour cette aventure pour nos enfants. De l’autre côté, ils sont tristes de nous voir partir et je dois dire que c’est une excellente description pour moi-même et mes propres émotions. «

Alors pourquoi partir, alors? Après tout, Cherundolo était extrêmement respecté pour ce qu’il faisait en Allemagne.

La réponse est qu’au-delà de l’aspect aventure pour sa famille, il y a le fait qu’en tant qu’organisation, LAFC a fait à peu près tout correctement alors qu’il entame sa quatrième année en MLS, de la construction de son stade à l’embauche de Bob Bradley comme manager, à l’équipe qu’il a formée. Le moment était bien choisi, car ce n’était que l’année dernière que Cherundolo a terminé ses cours d’entraîneur de l’UEFA. Jusque-là, il n’avait pas pris beaucoup d’appels en raison de son travail en Amérique du Nord, bien qu’il aurait été interviewé pour le poste de direction du Toronto FC qui était allé à Chris Armas. Mais ensuite, le vice-président exécutif des opérations de football de LAFC, John Thorrington, l’a appelé pour lui proposer le poste à Vegas.

« J’ai pensé: » Vous savez, cela pourrait fonctionner « », a déclaré Cherundolo.

Mais il y a une raison plus profonde pour laquelle il quitte son séjour en Allemagne. Il décrit une culture du football allemand qui est coincée dans ses habitudes, en particulier en ce qui concerne le développement des jeunes. Il soutient que le système allemand des jeunes consiste « à obtenir des résultats, et peut-être pas autant qu’à développer les joueurs et à leur donner le temps dont ils ont besoin, et peut-être dans les équipes dont ils ont besoin ».

Il a vu des exemples d’un joueur de 14 ans capable de jouer à des groupes d’âge plus élevés conservés dans son équipe actuelle afin de remporter un titre jeunesse. Il parle également d’un manque de reconnaissance du fait que les joueurs évoluent à des rythmes différents, ce qui conduit à un manque de patience.

« Il est impératif de donner à chaque joueur le temps et le niveau dont il a besoin pour maximiser son potentiel », a-t-il déclaré. « Et je pense que beaucoup de clubs choisissent de ne pas prendre ce temps parce que c’est difficile et c’est la voie la plus difficile. Et puis [they’re] il suffit de filtrer les enfants chaque année et de s’assurer que le niveau de jeu est aussi élevé que possible et d’essayer de gagner des championnats de la ligue des jeunes, ce qui, je ne suis pas sûr, soit si important.

L’ironie est que le système américain de la jeunesse a également été critiqué pour avoir trop insisté sur la victoire, et il y a des intérêts bien ancrés. Mais Cherundolo sent qu’il y a plus de flexibilité aux États-Unis, avec moins de traditions enracinées.

« Le grand public, puis le monde du sport et du football aux États-Unis seront plus ouverts aux changements si les arguments sont avancés et compris », a-t-il déclaré. « Alors le changement est inévitable. »

Il y aura des défis uniques à relever. Cherundolo et ses joueurs seront basés à Los Anegels, puis se rendront à Vegas avant les matchs à domicile. Cela fera de chaque match un road trip. Il jouera également pour un propriétaire de Brett Lashbrook à Las Vegas, qui a l’intention de faire participer les joueurs de la communauté, ce qui sera un défi compte tenu de la configuration. (Et oui, Cherundolo a dit qu’il avait parlé avec l’ancien directeur de Lights Eric Wynalda pour avoir une idée de l’organisation et du marché.)

Un autre défi sera le fait qu’il sera en charge d’un groupe de joueurs plus ancien qu’il ne l’était auparavant. Certes, il n’y aura pas de communauté de parents à gérer, comme ce fut le cas dans certains de ses concerts précédents, mais Cherundolo ne pense pas que ce sera si différent.

« Le jeu lui-même ne change pas », a-t-il déclaré. « Le but du football pour jeunes est donc de développer vos joueurs, et cela détermine ce que vous vous entraînez au quotidien, et les exercices que vous décidez de choisir et de créer. Le jeu masculin consiste évidemment à obtenir des résultats, et il faut donc aussi changer la façon dont vous vous entraînez et la façon dont vous vous adressez aux joueurs et parlez aux joueurs et dans la façon dont vous prenez des décisions. Les besoins des joueurs sont différents, mais gérer un groupe, c’est la même chose. «

Là où Cherundolo transmettra sa sagesse sera également différent. Après 22 ans, la communauté du football américain en sera meilleure.