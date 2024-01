Chertoff dit aux républicains : ne destituez pas Mayorkas

L’ancien secrétaire à la Sécurité intérieure nommé par les Républicains, Michael Chertoff, a donné un conseil clair aux républicains de la Chambre alors qu’ils s’efforcent de renverser son successeur : « Ne destituez pas Alejandro Mayorkas. »

Dans un Article d’opinion du Wall Street Journal avant le balisage mardi des articles de mise en accusation visant à destituer le secrétaire du Département de la sécurité intérieure (DHS), Alejandro Mayorkas, Chertoff a critiqué le cas des républicains.

Les articles publiés dimanche accusent Mayorkas de ne pas avoir appliqué les lois sur l’immigration ainsi que d’« abus de confiance du public », un argument qui intervient après avoir déclaré qu’il avait « manqué à son devoir de sécuriser la frontière ».

« Je peux affirmer avec certitude que, malgré toutes les enquêtes menées par le Comité de la sécurité intérieure de la Chambre, ils n’ont pas réussi à présenter des preuves à la hauteur », écrit Chertoff.

« C’est pourquoi les républicains ne cherchent pas à obliger M. Mayorkas à respecter les normes constitutionnelles relatives aux « crimes et délits élevés » en matière de destitution. Ils avancent l’argument sans fondement selon lequel il manque à son devoir.

Chertoff, qui a servi sous l’administration de George W. Bush, n’est pas le seul républicain à critiquer les efforts de son parti pour destituer Mayorkas.

Le commentateur conservateur et professeur de droit Jonathan Turley a également soutenu que les législateurs républicains n’avaient pas satisfait aux critères de destitution et cherchaient plutôt à expulser de manière inappropriée les Mayorkas en raison de divergences politiques. Un groupe bipartite d’experts juridiques a avancé des arguments similaires.

Alors que le Parti républicain se plaint que Mayorkas n’a pas détenu un nombre suffisant de migrants comme l’exige la loi, les États-Unis n’ont jamais eu la capacité en lits ou le financement nécessaire pour détenir tous les migrants.

Chertoff a noté que sous Mayorkas, le DHS avait « renvoyé, renvoyé ou expulsé » la majorité des migrants rencontrés à la frontière, mais que le département avait du mal depuis des années à fonctionner dans le cadre d’un système d’immigration obsolète « sans le soutien adéquat du Congrès ».

Mais il a également évoqué les attaques contre la personnalité de Mayorkas et les affirmations selon lesquelles il ne respecte pas ses fonctions.

“Malgré nos différents partis, je sais que M. Mayorkas est juste et honnête – dévoué à la sûreté et à la sécurité des États-Unis. Il a représenté le DHS auprès du pays et des deux partis au Congrès avec intégrité”, a écrit Chertoff.

« Les républicains à la Chambre devraient abandonner cette mascarade de destitution et travailler avec M. Mayorkas pour répondre aux attentes du peuple américain. »