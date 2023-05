Chers Trolls, "Oui le sac était vide" – Alia Bhatt le dit comme il est

La mode et l’utilité ne sont peut-être pas l’ensemble de mots le plus compatible et Alia Bhatt le sait. L’actrice, qui est l’ambassadrice mondiale de la marque de luxe Gucci, est à Séoul, où elle a assisté au Gucci 2024 Cruise Show. Les photos étaient virales sur les réseaux sociaux, le look d’Alia Bhatt était adoré, le sac était trollé et l’actrice a noté tout ce bavardage en ligne. Après que l’actrice ait été vue portant un sac transparent vide à l’événement, une section d’Internet a suivi l’actrice, lui demandant pourquoi il était vide et quel était le but du sac. Alia Bhatt, une fois pour toutes, a fait taire les trolls en cinq mots : « Oui, le sac était vide » et elle a ajouté #guccicruise24 à son post. En un rien de temps, la mère d’Alia, Soni Razdan, a commenté : « Smashinggg ». Un autre fan a écrit : « Ce sac Gucci en verre est un moment Cendrillon. »

Le post n’a pas tardé à détourner l’attention des trolls du sac vide vers les photos postées par l’actrice. « Alia x Dakota Johnson quelque chose que je n’aurais jamais imaginé », a lu un commentaire. « IU et Alia ensemble. Deux de mes favoris », a lu un autre commentaire. « C’est comme ça que vous le possédez », a ajouté un autre utilisateur d’Instagram.

Voir le post d’Alia Bhatt ici:

L’actrice dirige la saison internationale de la mode – un événement à la fois. Plus tôt ce mois-ci, Alia Bhatt a fait ses débuts au Met Gala. Le Costume Institute Benefit, communément appelé Met Gala, est un gala annuel de collecte de fonds organisé au profit du musée, auquel participent certaines des plus grandes stars du monde. Voici quelques photos du look Met Gala d’Alia Bhatt, inspiré du look de mariée Chanel de 1992 du top model Claudia Schiffer.

Côté travail, Alia Bhatt fera bientôt ses débuts à Hollywood avec Gal Gadot’s Cœur de pierre. Elle a également deux sorties de Bollywood alignées – celle de Karan Johar Rocky Aur Rani Ki Prem Kahaani avec Ranveer Singh et Farhan Akhtar Jee Le Zaraa avec Priyanka Chopra et Katrina Kaif.