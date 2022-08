Chers streamers, toutes les émissions de télévision n’ont pas besoin d’une série entière

Je regardais l’émission télévisée d’action d’Amazon Atteindre quand j’ai réalisé quelque chose. La série parle d’un dur à cuire qui roule dans une petite ville et ouvre une boîte de conneries sur les méchants locaux. Ça m’a frappé, c’est l’équipe tous risques. Pour être précis, c’est un Célibataire épisode de L’équipe tous risques.

La saison 1 de Reacher couvre un roman de la série de livres sur laquelle il est basé, et la saison 2 fera probablement de même. Mais dans les années 1980, les héros de la télévision sont entrés dans une toute nouvelle aventure toutes les semaines.

En d’autres termes, ce qui prend à Jack Reacher une saison entière d’épisodes de huit heures, la A-Team avait l’habitude de le faire en une heure (moins les pauses publicitaires).

Le même jour, ma femme et moi avons regardé le premier épisode d’Inventing Anna, une série Netflix dramatisant l’histoire vraie d’un infâme escroc Anna Sorokine. Cela avait l’air archaïque et irrévérencieux, alors nous avons décidé de continuer à regarder. Mais d’abord – et je sais que vous le faites aussi – nous avons vérifié la durée.

Neuf épisodes ? Désolé, mais c’est beaucoup trop.

Aucune ombre à l’une ou l’autre de ces émissions, mais on a l’impression que trop d’émissions de télévision actuelles sont dérivées d’une histoire insuffisante. Sérieusement, toutes les histoires n’ont pas besoin de huit, neuf ou 10 épisodes.

Les créateurs de télévision nous disent à plusieurs reprises que la beauté de notre ère de la télévision de prestige est l’ouverture. Une série télévisée donne de l’espace et du temps pour explorer la profondeur et l’étendue d’une histoire, en développant des arcs de personnages au fil des ans et en déployant des événements sans les contraintes de temps d’un film. C’est vrai, et merveilleux. Nous avons apprécié de nombreuses émissions de télévision incroyables qui prouvent brillamment ce point, de Mad Men à Ozark, The Sopranos à Game of Thrones, Justified à WandaVision.

Il y a maintenant, cependant, un tsunami écrasant de nouvelles sorties télévisées, chaque semaine, sur tous les nombreux services de streaming qui se disputent actuellement votre attention. Mais regarder des émissions comme Reacher et Le livre de Boba Fettpour n’en nommer que quelques-uns, vous commencez à vous demander pourquoi ils avaient besoin de tant d’épisodes – ou même s’ils avaient besoin d’être une émission de télévision.

Vous pouvez (et devriez) quitter n’importe quelle émission que vous n’appréciez pas. Mais il y a des émissions que vous appréciez très bien, seulement elles ont dépassé leur accueil. J’ai aimé Reacher, mais le seul arc de personnage de la première saison est la succession de personnages qui traversent les airs lorsque Jack Reacher les frappe de leurs chaussettes. Ce n’est pas une série qui a besoin de laisser respirer ses intrigues secondaires, tu vois ?

Je ne veux pas mettre sur Reacher, donc je vais passer en douceur sur le sac sur The Book of Boba Fett. je conteste Le Mandalorien aurait dû être à propos de Boba Fett en premier lieu. Mais Disney s’est retrouvé coincé avec deux chasseurs de primes masqués, et c’en est un de trop. Les épisodes de The Mandalorian étaient des délices rapides et de la taille d’une bouchée, mais la première saison de The Book of Boba Fett s’est avérée huit épisodes de remplissage lourds et franchement superflus. J’ai adoré la performance grondante de Temuera Morrison et l’action de science-fiction colorée, mais cela aurait facilement pu être compressé dans The Mandalorian.

Pendant ce temps, depuis que j’ai commencé à écrire cette pièce, la nouvelle a éclaté que Fox adaptait le film policier de 2012 Fin de visionnage dans une série télévisée. J’aime End of Watch. C’est un bon film. C’est absolument, 100% n’a pas besoin d’être une série télévisée.

Ce qui a rendu End of Watch excitant, c’est une tournure astucieuse de séquences trouvées sur l’action familière du LAPD, ancrée par les performances crépitantes de Jake Gyllenhaal et Michael Peña. Au cours des années qui ont suivi, la colère contre la brutalité policière a augmenté et les images des caméras corporelles ont joué un rôle crucial dans la révélation des actes odieux des policiers. Ainsi, une mise à jour de la fin de la surveillance pourrait dire quelque chose de perspicace sur la police (et peut-être même sur la façon dont nous décrivons les forces de l’ordre à la télévision). Mais pouvez-vous assister à une série télévisée entière de séquences trouvées nerveuses, ou cette astuce fonctionne-t-elle mieux dans un film à un plan? Parce que sans ce gimmick signature, End of Watch n’est qu’un autre drame policier.

Malheureusement, les films classiques sont de plus en plus considérés comme du fourrage pour combler le désir insatiable de contenu de l’ère du streaming. Paramount vient à l’esprit comme un studio de cinéma qui possède également un service de streaming (Paramount Plusanciennement connu sous le nom de CBS All Access), il exploite donc à ciel ouvert son coffre-fort de films classiques pour la télévision rechapés. Mais avons-nous vraiment besoin de nouvelles versions de Flashdance, Attraction fatale et la putain de vue parallaxe ? The Italian Job de 1969 est littéralement mon film préféré et je ne veux pas voir la mise à jour télévisée rapportée.

Alors pourquoi tout est une émission de télévision maintenant? L’étirement de ces histoires sous une forme épisodique étendue n’est pas motivé par des problèmes de narration, mais par les besoins commerciaux de contenu de Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Apple TV Plus et tous les autres services de streaming que vous ne saviez pas étaient gratuits avec votre forfait téléphonique.

Peut-être cherchent-ils à gonfler le temps que leurs téléspectateurs passent à regarder leur contenu, ce qui, pour les services de streaming, équivaut aux classements à l’ancienne. “Les statistiques sur le nombre total d’heures de visionnage d’une émission peuvent être importantes pour un service de droit de vantardise, de buzz ou de talent flatteur”, déclare Joan E. Solsman, experte en streaming de CNET. “Mais le nombre dont les services se soucient le plus est le taux de désabonnement : combien d’abonnés annulent. Le nombre total d’heures de visionnage d’un compte est un indicateur important pour savoir si quelqu’un est sur le point d’annuler ou non.”

La quantité de contenu projetée sur nos écrans fait partie d’une course aux armements en streaming alors que chaque service tente de se cimenter dans votre vie. “La capacité de programmation du streaming est pratiquement illimitée”, déclare Solsman. “La seule véritable limitation est le montant qu’un service est prêt à dépenser. Et dernièrement, les services ont dépensé la main sur le poing.”

Films vs TV

Donc, si ces histoires sont trop étirées en tant qu’épisodes télévisés, quelle est la réponse ? Les transformer en films est une solution évidente. Il convient de mentionner que le déluge d’émissions de télévision s’accompagne d’un raz-de-marée croissant de films sur les services de streaming – Netflix sort un nouveau film original chaque semaine. Heureusement, il est facile de comparer les films et les émissions de télévision de nos jours, car beaucoup de nouvelles émissions de télévision ne sont que de vieux films étalés sur plusieurs heures. Tom Cruise a déjà joué Jack Reacher dans deux films en 2012 et 2016, par exemple.

Mais je ne dis pas qu’ils étaient meilleurs que la nouvelle émission de télévision, car les deux versions ont leurs forces et leurs faiblesses. Du haut de ma tête, je peux penser à quelques cas où la série télévisée était aussi bonne ou même meilleure que le film : la série télévisée Fargo était un délice sombre, et His Dark Materials était l’occasion de faire correctement ce que le 2007 le film ne pouvait pas.

Une autre bonne comparaison film / télévision est la série étonnamment captivante de HBO Max Peacemaker. John Cena a livré une performance exceptionnelle en tant que super (anti-) héros de la bande dessinée de DC dans le film de l’année dernière The Suicide Squad, mais j’étais sceptique quant à savoir si ce personnage à une blague pouvait soutenir toute une série télévisée dérivée. J’étais heureux d’avoir tort, cependant, par la façon dont l’émission de télévision s’est avérée être. Comme la série Hawkeye de Marvel, Peacemaker sort un personnage de ses aventures cinématographiques sur grand écran et le réduit au petit écran avec des intrigues beaucoup plus intimes et axées sur les personnages.

Les films ne sont donc pas toujours meilleurs. Mais au moins, ils prennent moins de temps.

Dans notre culture saturée de médias, la brièveté est une vertu. Je suis payé pour regarder la télévision dans la vie et je me sens toujours submergé par la quantité de choses proposées. L’une de mes séries récentes préférées est la délicieuse pièce d’époque arrachée aux gros titres Un scandale très britannique, avec trois épisodes maigres et tendus. Drame de la vie réelle Pam et Tommy était également génial, mais aurait également pu bénéficier d’un nombre d’épisodes plus serré.

En fait, cette année, il y a un tas d’adaptations qui élargissent les titres de l’actualité en séries multi-épisodes. Le Décrochage, Nous nous sommes écrasés et Super Pumped dramatisent les histoires de Theranos, WeWork et Uber, mais je serre les dents à l’idée d’y consacrer des heures. Comme les films classiques, la vraie vie est de plus en plus réduite à du fourrage pour diffuser du “contenu”. Dans le cas des huit épisodes de Peacock Joe contre Carole, dans lequel Kate McKinnon recrée de manière comique les événements du documentaire de Netflix Tiger King, ou The Staircase de HBO, dans lequel Colin Firth revit les événements du véritable documentaire sur le crime de Netflix du même nom , j’ai littéralement regardé une série entière sur ces personnes déjà.

Les services de streaming doivent se souvenir de l’un des grands avantages de la télévision : la flexibilité. Si vous vous demandez comment Reacher pourrait intégrer plus d’histoires, regardez un autre de mes vieux favoris, la série de cape et d’épée Sharpe. Les fans de Sean Bean ou d’action-aventure historique sauront que chaque saison de Sharpe se compose de trois longs métrages télévisés, chacun adaptant un roman individuel de la série de l’auteur Bernard Cornwell. Les épisodes plus longs rendaient justice à l’histoire et aux personnages de chaque livre (même si, murmurez-le, ils sont tous fondamentalement les mêmes) tandis que le nombre d’épisodes signifiait que vous aviez un nouveau Sharpe chaque semaine.

Et regardez l’une de mes émissions de télévision préférées, Band of Brothers, une série qui a contribué à inaugurer l’ère de la télévision de prestige. L’émission à succès de HBO a fait toute la Seconde Guerre mondiale ! Pendant le temps qu’il a fallu à Jack Reacher pour nettoyer une seule ville, Easy Company a chassé les putains de nazis d’Europe.

Nous n’avons jamais regardé Inventing Anna. Ma femme vient de lire l’article du magazine. Et moi? J’ai décidé d’arrêter de m’en soucier et de simplement regarder The A-Team.