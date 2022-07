Chers Poms, ne vous plaignez pas de la chaleur jusqu’à ce que les poussins pondent des œufs durs et vous pouvez laver et sécher vos vêtements en même temps.

CHERS Poms,

J’ai entendu dire que tu fondais là-bas. Quarante degrés, hein ? Vous appelez ça chaud?

Nous, les Britanniques, sommes peut-être en train de fondre à quarante degrés, mais l’Australian Mark Day n’a aucune sympathie

Il fait chaud – 50,7 ° C, enregistré dans la ville côtière d’Onslow en Australie occidentale le 14 janvier de cette année.

Cela correspondait à la lecture dans la région éloignée d’Oodnadatta, en Australie-Méridionale, en 1960.

Au cours des six décennies qui ont suivi, il y a eu des lectures régulières au-dessus de 50 ° C dans la brousse ici.

Il fait même jusqu’à 45°C dans les villes.

Chaud? Oui, ça chauffe.

Ici en été, il peut faire si chaud que vous pouvez faire cuire un œuf sur la route. Je sais, je l’ai fait.

Il fait tellement chaud que les trains sautent des rails tordus.

Il fait si chaud que les poules pondent des œufs durs et vous pouvez laver et sécher vos vêtements en même temps.

Il fait tellement chaud qu’il n’y a rien d’autre à faire qu’à aller à la plage.

Je vois qu’on vous conseille de travailler à domicile plutôt que de vous étouffer pour vous rendre au bureau et en revenir.

Je peux imaginer à quel point ce serait difficile.

J’étais une fois à Londres quand la température a atteint 29°C et que l’endroit puait !

Dans le tube, il était clair pourquoi certains Antipodiens méchants faisaient des commentaires cruels sur l’art d’esquiver le savon.

Faire la navette à Londres en 40C ressemble à quelque chose à éviter, si vous le pouvez.

Remarquez, ici, si quelqu’un en position d’autorité prodiguait ce conseil, nous haussions les épaules et disions : « Ouais, non.

“Pourquoi ne pas simplement jeter un malade … appeler le patron et dire que grand-mère est décédée – et allons à la plage.”

Je suis sûr que vous feriez la même chose, si vous aviez des plages.

Ceux avec du sable, pas des cailloux. Surfez, pas les ondulations des navires qui passent.

Nous observons votre inconfort chaleureux avec un peu de rire et, je dois l’admettre, une pointe de jalousie.

Il fait tellement froid ici que les singes en laiton disent que cela gèlerait les planches d’une bosse d’écorce (c’est un abri en bois pour vous).

Un de mes amis à Londres rapporte qu’il fait si chaud que ses enfants n’ont pas besoin d’aller à l’école pendant les deux prochains jours s’ils ne le veulent pas, et s’ils le font, ils peuvent partir à l’heure du déjeuner.

“Les enfants du Queensland et du Territoire du Nord ne seraient jamais éduqués si vous faisiez cela”, a-t-il déclaré.

Il a raison, bien sûr. Ils ne sont pas éduqués.

Comme l’enfant dans une vague de chaleur de Darwin qui voulait savoir si le soleil brûlant suffisait à allumer la mèche d’un pétard.

BAIN DE REFROIDISSEMENT AVEC LES REQUINS

Pour une raison insondable, qui peut avoir été directement liée aux heures qu’il a passées dans des salles de classe chaudes à ne pas recevoir d’éducation, il a coincé le banger entre ses fesses et s’est détourné du soleil.

Il devait certainement faire assez chaud. Le banger a explosé et le gamin a envoyé ses régions inférieures brûlées à l’hôpital.

Ce conte apocryphe a suscité le titre de NT News : Pourquoi j’ai coincé un cracker dans mon claquement.

Darwin est notre ville de prédilection pour le chauffage.

Il a été suggéré par des scientifiques qu’il y a une bonne raison pour le terme « aller troppo ».

Une étude des habitants de Darwin a montré qu’à mesure qu’il fait plus chaud, il y a une augmentation marquée des niveaux d’anxiété, de stress, d’agressivité, d’hostilité et d’insomnie.

Plus ils deviennent irritables, plus ils font des choses stupides.

Comme prendre un bain rafraîchissant avec des requins et des crocodiles et se faire manger de temps en temps. Personne qui resterait à l’école après 13h30 ne ferait ça.

Mais sérieusement, l’éducation et la chaleur vont de pair. C’est pourquoi aujourd’hui, vous ne voyez jamais un petit enfant sur la plage en maillot de bain ou d’anniversaire.

Non, ils portent tous des vêtements de protection de la tête aux pieds, pour garder leur peau tendre à l’abri du soleil.

On ne faisait pas ça de mon temps. Ouais, non, bien sûr que non. Nous étions australiens. Grand et bronzé.

Ma femme avait l’habitude de se couvrir d’huile de noix de coco à la recherche d’un bronzage plus profond.

Lorsque nous avons été déclarés capitale mondiale du mélanome, le sou a chuté et les gouvernements locaux ont financé d’énormes campagnes exhortant les gens à ne pas se suicider.

Une campagne s’appelait Me No Fry; un autre, Slip Slop Slap.

Cela n’avait rien à voir avec ce que font vos toffs et vos politiciens – c’est un slogan en trois mots pour “Enfiler une chemise, mettre de la crème solaire et taper sur un chapeau” – une routine suivie par des millions de nos enfants.

C’est un bon conseil. Sinon, vous serez comme moi et ma femme – éclaboussé de pulvérisations de pistolets à azote gelant les taches solaires et ayant parfois des boules de chair envoyées pour analyse.

Ce n’est pas amusant – c’est un héritage douloureux de notre vieille ignorance disparue.

Alors, chers cousins ​​et autres dans le Vieux Dart, bienvenue dans notre monde.

N’oubliez pas de glisser, de vous affaler et de vous gifler, de rester bien hydraté, de ne pas vous exposer directement au soleil et rappelez-vous que cela ne durera pas longtemps.

Le soulagement béni viendra. Bientôt, vous vous plaindrez du froid qu’il fait.

Le tiens,

Marquer