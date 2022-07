Chers parents, votre enfant autiste est parfait

Je le sais, car je suis autiste.

Enfant et adolescent, tout ce que je voulais, c’était être comme quelqu’un d’autre. J’ai tout fait pour freiner mes pulsions naturelles. J’ai fait en sorte que mes effondrements aient lieu lorsque j’étais seul dans ma chambre afin de ne pas accabler les autres du poids de mes émotions sans paroles. J’ai pris ce que les gens disaient pour argent comptant, plutôt que de me fier à mon instinct. J’ai suranalysé chaque interaction sociale.

J’ai regardé le film « Clueless » et l’émission télévisée « Buffy contre les vampires » encore et encore. Je pratiquais des gestes physiques, comme sourire et établir un contact visuel dans le miroir de ma chambre, et je les exécutais à l’école, à des fêtes, à table, à l’université, à des rendez-vous et sur différents lieux de travail.

J’ai passé plus d’une décennie en thérapie à parcourir des diagnostics erronés (“tu es déprimé”, “tu es anxieux”, “tu es maniaque”, “tu souffres d’un trouble de l’alimentation”, “tu as besoin d’aide pour un trouble d’adaptation », « vous semblez avoir des idées suicidaires ») parce que mon comportement découlait de la conviction que quelque chose n’allait pas chez moi et que je devais compenser ce mal en devenant quelqu’un que je n’étais pas. Il ne m’est jamais venu à l’esprit que je pouvais être conçu différemment des autres et que lutter contre cela était une bataille perdue d’avance.

Votre enfant est parfait. Méfiez-vous de ce que les médecins, les enseignants, les membres de la famille ou les amis disent du contraire. Même les personnes les mieux intentionnées peuvent être mal informées et malavisées lorsqu’il s’agit de comprendre les enfants et les adultes du spectre.

Cela n’aide pas que les définitions de l’autisme soient cliniques et déshumanisantes. Lorsque les établissements médicaux et scientifiques ont une emprise sur le récit de certains types de personnes, ils les affaiblissent, ainsi que tout le monde autour d’eux. Je veux dire, personne ne veut que son enfant soit considéré comme désordonné. Personne ne veut qu’ils soient sous-estimés par les autres et que leur identité soit synonyme d’être un connard.

J’aimerais donc ajouter un peu d’éclat au récit endommagé. Il n’est vraiment pas nécessaire de guérir les enfants autistes, ni de s’excuser en leur nom, ni de les changer. Tout ce que vous avez à faire est de les écouter avec votre cœur. Ensuite, vous devez accepter leurs manières autistiques. Parce que chaque fois qu’ils partagent leurs besoins, et chaque fois que vous faites de votre mieux pour répondre à ces besoins, vous respectez les besoins plus profonds de la société.