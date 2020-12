Le massacre de Novotcherkassk, comme on l’appelle désormais, ne se produit que juste avant la mi-parcours de «Chers camarades!» Réalisé par Andrei Konchalovsky, le film dramatise ces événements principalement du point de vue de Lyuda (Julia Vysotskaya), un fonctionnaire de la ville au siège du Parti communiste local. Dans un sens, presque tout ce qui est montré avant et après la violence constitue la plus sombre des comédies sombres, alors que les bureaucrates tentent de concilier l’émergence d’une grève avec le récit de l’État sur la prospérité socialiste.

Lyuda, dont la position lui donne un accès hypocrite à des biens de choix, comprend que son comité sera blâmé. De toute évidence, le processus de «clarification» dans lequel elle est impliquée – expliquant pourquoi les travailleurs devraient accepter une augmentation des coûts alimentaires, alors même que leurs salaires baissent – «n’a pas été suffisamment clarifié», dit-elle. Elle devient nostalgique du temps de Staline. Officiellement, rien de mal ne s’est produit alors non plus, même si Khrouchtchev vient d’expulser le corps de Staline de la tombe de Lénine dans le cadre d’une tactique révisionniste. «Pourquoi n’a-t-il rien dit du vivant de Staline? Demande Lyuda, dans une reconnaissance triste du déni passé.

De telles incongruités entre les mots et les circonstances pourraient être comiques si Konchalovsky n’insufflait pas si parfaitement à chaque scène un sentiment tendu et écœurant d’inévitabilité; de manière vivifiante, il est difficile de cerner le ton de «Chers camarades!» à un moment donné. Les émeutiers pensent que les soldats soviétiques ne tireront pas sur eux. Les hauts fonctionnaires ne voient pas l’intérêt d’une armée sans munitions.

Plus tard, après le carnage – que Konchalovsky, peut-être mieux connu aux États-Unis pour le film d’action tendu «Runaway Train» (1985), rend par coups rapides et brutaux – le but devient de l’effacer. Le sang que le soleil a cuit dans le trottoir peut toujours être pavé. Lyuda, dont la fille (Yulia Burova) a été impliquée dans les manifestations et disparaît après qu’elles soient terminées, pourrait être en mesure de la sauver – en écrivant un rapport appelant à ce que les instigateurs ne soient pas pieux. Le KGB émet des accords de non-divulgation sur les événements. (Qu’est-ce qui ne peut être divulgué? Quelque chose. Quelle est la sanction? Autant que la mort.) Dans la scène la plus terriblement absurde, Viktor (Andrei Gusev), un agent du KGB qui devient finalement le confident de Lyuda, tente d’expliquer la portée absurde du promesse à une infirmière – puis, après avoir appris qu’elle était dans la foule, la fait arrêter sur-le-champ.

Konchalovsky complète l’atmosphère de serrage des vis avec un style visuel claustrophobe. «Chers camarades!» est tourné en noir et blanc et dans des dimensions d’image presque carrées au lieu d’un écran large. Même le choix des angles, en mettant l’accent sur les portes et les espaces privés, contribue au sentiment de vivre vécu furtivement.

Chers camarades!

Non classé. En russe, avec sous-titres. Durée: 2 heures 1 minute. Regardez le cinéma virtuel du Film Forum.