Cherry propose une nouvelle génération de commutateurs de clavier mécaniques

Jeudi, Cherry, les OG des touches mécaniques, a annoncé une refonte de ses commutateurs mécaniques signature Cherry MX. Le fabricant de commutateurs lance la nouvelle génération Cerise MX2Ace qui est promis pour se sentir plus doux et plus silencieux. Le premier clavier mécanique doté des nouveaux commutateurs sera le XTRFYK5V2.

Cette mise à jour particulière réorganisera entièrement la plupart de la gamme Cherry MX, y compris les commutateurs rouge linéaire, marron tactile, argent rapide et noir lourd. Les Silent Reds et les Clicky Blues bénéficient également d’une mise au point, même s’ils n’obtiendront pas le plein effet. Par exemple, les Blues ne passeront pas d’un ressort cylindrique à un ressort à barillet comme le reste de la gamme.

Tout le reste de la gamme a été réinventé. Cherry a ajouté une couronne à la tige pour mieux stabiliser le commutateur et contribuer à le rendre plus silencieux, ainsi qu’une lubrification supplémentaire autour du dôme de la chaussette pour une conduite plus douce à chaque fois. Les nouveaux commutateurs seront rétrocompatibles avec toutes les autres cartes et touches flottantes dans le hobby.

Cherry insiste également sur le fait que ses nouveaux commutateurs peuvent gérer 100 millions de clics au cours de leur durée de vie. Mais à ce stade, tous les grands fabricants de claviers et leurs composants ont des revendications similaires. Les claviers mécaniques sont dans leur meilleure époque en termes de fiabilité.

Alors, pourquoi Cherry avait-elle besoin un nouveau jeu de commutateurs ? Depuis les brevets originaux de la marque expiré il y a près de dix ans, d’autres marques ont adopté les switchs et les ont peaufinés de quoi développer une audience dévouée d’utilisateurs. Par exemple, je vous écris sur un Chrone clé Q3 avec les commutateurs Gateron Brown, qui ont été modifiés par rapport aux Cherry Brown d’origine pour offrir un atterrissage plus en douceur, ce que je préfère. Même Razer a réinterprété les commutateurs Cherry originaux, et vous pouvez en trouver la preuve dans son dernier lot de claviers de jeu mécaniques, y compris son dernier version remplaçable à chaud. Alors que les claviers mécaniques gagnent en popularité Cherry cherche à trouver l’avantage de maintenir la pertinence qu’elle avait autrefois dans les communautés de niche.

Les nouveaux commutateurs Cherry MX2A seront vendus en premier via des commandes B2B. Puis, plus tard cette année, ils devraient être disponibles séparément auprès d’autres points de vente et amateurs de bricolage. Jim Foster, responsable des ventes mondiales de composants chez Cherry, a déclaré Le bord ils devraient coûter environ 10 % de plus que les originaux.