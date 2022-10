C’est mardi et OWN a ajouté une nouvelle saison de “Cherish The Day” à sa programmation qui ne manquera pas de vous faire vibrer.

Notre directrice principale du contenu Janeé Bolden s’est entretenue avec les stars de “Cherish The Day” Joy Bryant et Henry Simmons sur Zoom la semaine dernière pour discuter de leur chimie facile à l’écran et pourquoi leurs personnages sont un exemple du moment où il est approprié de renouer avec un vieil amour .

Découvrez l’interview ci-dessous: