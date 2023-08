Cherish the Championship, ses règles du jeu équitables offrent un football comme il se doit | Jonathan Wilson

Jes champions de Premier League 2015-16 affrontent les vainqueurs de l’une des plus grandes finales de la FA Cup. L’un des deux super-clubs originaux affronte l’équipe galloise la plus titrée de tous les temps. La septième équipe la plus titrée de l’histoire de la ligue affronte un ancien vainqueur de la Coupe UEFA. La liste des matches du championnat de dimanche rappelle à quel point la ligue anglaise (et galloise) a de la chance d’avoir une telle profondeur – et peut-être aussi un avertissement.

Les six équipes en action – Leicester, Coventry, Leeds, Cardiff, Sunderland et Ipswich – ont remporté le titre de champion ou la FA Cup ou les deux. Sur les 24 équipes du championnat, seules Plymouth et Rotherham n’ont jamais remporté la ligue ni atteint une finale de coupe nationale. La 2.Bundesliga a sa part de géants déchus, mais nulle part ailleurs dans le monde la répartition des honneurs n’est aussi grande. Et nulle part ailleurs dans le monde, les matchs du quatrième vol ne comptent en moyenne plus de 5 700 spectateurs comme ils l’ont fait en Ligue 2 la saison dernière.

Inscrivez-vous à Soccer avec Jonathan Wilson : sa newsletter hebdomadaire gratuite sur le football européen En savoir plus

La longévité aide mais la profondeur est une caractéristique clé du jeu anglais. Il a grandi organiquement. De nombreux clubs sont antérieurs à la Football League : elle a été créée pour les servir, plutôt que l’inverse. Il n’y a jamais eu de sens, comme lors de la formation de la Serie A ou de la Bundesliga, que chaque région devait être représentée ou qu’il devait y avoir un club par ville.

Plus que cela, il y a eu une reconnaissance précoce du risque de consolidation des ressources dans une poignée de grands clubs et le règlement a donc été mis en place selon lequel 25% des recettes de la porte devraient aller au côté extérieur. Dans les jours qui ont précédé les accords sur les droits de diffusion, cela suffisait à empêcher le développement d’hégémonies.

La notion d’une « super ligue » au sein de l’élite anglaise a été inventée par George Edwards dans le Télégraphe du soir Derby en 1969. Il faisait initialement référence à Leeds et Liverpool, deux clubs capables d’attirer de vastes spectateurs qui avaient mis en place des systèmes qui semblaient capables de se répliquer – rien de tel que la supériorité financière des super-clubs. Edwards était prémonitoire étant donné que Liverpool jouirait d’une domination sans précédent au cours des deux décennies qui ont suivi, mais le football anglais a toujours été résistant aux super-clubs – la saison qu’il prévoyait se terminerait avec un huitième club champion différent en 10 ans.

Le club le plus titré est Manchester United, qui a remporté 20 des 124 championnats disputés : 16,1 %. Parmi les 10 meilleures ligues européennes selon le coefficient de l’UEFA, il n’y a qu’en France que l’équipe la plus dominante a remporté une plus faible proportion de titres – et la montée en puissance du Paris Saint-Germain depuis la prise de contrôle du Qatar va bientôt changer cela. En Allemagne, le Bayern Munich a remporté 53,3% de tous les titres de Bundesliga.

Jack Cork et Josh Brownhill de Burnley soulèvent le trophée du championnat à la fin de la saison dernière. Photographie : Alex Livesey/Danehouse/Getty Images

Ou regardez à quel point les trois équipes les plus réussies ont été dominantes. En Angleterre, United, Liverpool et Arsenal ont remporté 41,9% des titres de champion à eux deux. Ce chiffre n’est inférieur à 70 % qu’en France et en Suisse parmi les 10 autres grands championnats, et au Portugal, il atteint 97,8 %. Vingt-quatre équipes ont remporté la ligue anglaise. La France est la prochaine sur cette liste avec 18, dont neuf en Espagne, sept aux Pays-Bas et cinq au Portugal.

Cela explique peut-être pourquoi l’hostilité à la Super League européenne est la plus universelle en Angleterre. Le sentiment persiste qu’aucun club ne devrait être trop élevé par rapport à un autre, même si cette notion d’égalité a été remise en question au cours des 40 dernières années. La réglementation sur le partage des recettes de la porte a été abolie en 1983. La Premier League s’est séparée en 1992, garantissant une plus grande part des revenus à l’élite mais, à l’époque de Richard Scudamore en tant que directeur général, au moins un semblant d’équilibre concurrentiel a été conservé.

Le meilleur club a pris environ 1,8 fois ce que le bas a gagné en revenus de diffusion – contre un ratio de 12: 1 à un moment donné en Espagne, maintenant réduit à environ 4: 1. Mais chaque mouvement récent, de la décision que les droits de diffusion à l’étranger ne doivent plus être également divisés à l’expansion de la Ligue des champions, vise à enrichir les plus riches.

Guide rapide Part de titre dans les 10 meilleures ligues européennes Montrer (Seules les saisons professionnelles sont prises en compte) Angleterre Manchester United : 16,1 % (20) Trois premiers : 41,9 % (52) Champions différents : 24 124 saisons professionnelles Espagne Réal Madrid : 38% (35) Trois premiers : 79,3 % (73) Différents champions : neuf 92 saisons professionnelles Italie Juve : 38,5 % (35) Trois premiers : 74,7 % (68) Champions différents : 12 91 saisons professionnelles Allemagne Bayern Munich : 53,3 % (32) Trois premiers : 70,0 % (42) Champions différents : 12 60 saisons professionnelles Pays-Bas Ajax : 43,1 % (28) Trois premiers : 92,3 % (60) Différents champions : sept 65 saisons professionnelles France Paris Saint-Germain : 13,1 % (11) Trois premiers : 35,7 % (30) Champions différents : 18 84 saisons professionnelles le Portugal Benfica : 42,7 % (38) Trois premiers : 97,8 % (87) Différents champions : cinq 89 saisons professionnelles Belgique Anderlecht : 36,7 % (18) Trois premiers : 77,6 % (38) Champions différents : 10 49 saisons professionnelles Écosse Rangers : 43,9 % (54) Trois premiers : 89,4 % (110) Champions différents : 10 123 saisons professionnelles Suisse Sauterelle 21,8% (19) Trois premiers : 54 % (47) Champions différents : 15 87 saisons professionnelles Est-ce que cela a été utile? Merci pour votre avis.

Entre le redémarrage du football de ligue après la guerre et Edwards définissant une «super ligue» en 1969, il y avait 12 champions anglais différents et aucun club ne l’a remporté plus de cinq fois.

ignorer la promotion de la newsletter Inscrivez-vous pour Football Quotidien Newsletter quotidienne gratuite Commencez vos soirées avec le regard du Guardian sur le monde du football « , »newsletterId »: »the-fiver », »successDescription »: »Nous vous enverrons Football Daily tous les jours de la semaine »} » clientOnly> Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur les organisations caritatives, les publicités en ligne et le contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

De 1969-70 à nos jours, une période plus de deux fois plus longue, il y a eu 11 champions différents. Depuis que l’arrivée de Roman Abramovich à Chelsea en 2003 a fait entrer le football anglais dans une nouvelle phase où la capacité de dépenser était découplée du succès sur le terrain, 17 des 20 titres ont été répartis entre trois clubs.

Ce qui nous ramène à Leicester, les champions les plus improbables de tous les temps, un rappel que le football n’a toujours pas été entièrement apprivoisé par l’argent, et un rappel aussi à quel point la vie peut être précaire pour les non-élites. Enzo Maresca est arrivé en tant qu’entraîneur dans le cadre d’une réinitialisation qui a également inclus les signatures de Conor Coady et Harry Winks, mais ils font peut-être partie d’une douzaine d’équipes avec des aspirations réalistes de promotion.

Russell Martin: « Beaucoup se demandent pourquoi nous avons le poste, mais j’aime prouver aux gens qu’ils ont tort » En savoir plus

Ce sentiment d’instabilité est ce qu’il était et ce qu’il devrait être. Le succès ne devrait pas être réservé qu’à l’élite ; aucune équipe ne devrait se voir effectivement garantir sa place dans les quatre ou six premiers pour des raisons de richesse uniquement. Alors que la Premier League parcourt le monde, plus riche aujourd’hui qu’elle ne l’a jamais été, il ne faut pas oublier que sa plus grande force a toujours été son arrière-pays, qu’une telle multitude de clubs ont, depuis un siècle et demi, pu rêver gloire une fois toutes les deux ou trois générations.

Manchester City et Newcastle, peut-être, diraient que c’est ce qu’ils font maintenant, mais cela était réalisable en découvrant trois ou quatre jeunes joueurs brillants ou en dénichant un manager messianique plutôt que d’exiger l’intercession d’un petrostate répressif.

Il est beaucoup trop simpliste de dire que le championnat est ce qu’était le football avant que l’argent ne le déforme, mais dans son imprévisibilité, il offre un aperçu de ce qu’était le football et de ce qu’il devrait peut-être encore être. Il peut être rempli de clubs rappelant les gloires passées et désespéré d’y échapper, mais il ne devrait pas en être moins chéri pour cela.