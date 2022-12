Cherif Traoré: le pilier italien dénonce ses coéquipiers de Benetton Treviso pour une blague “raciste” | Actualités du rugby à XV

Chérif Traoré

Le pilier italien Cherif Traoré a révélé qu’il avait reçu une banane pourrie pendant le Père Noël secret de Benetton lors d’un incident qui a fait rire ses coéquipiers.

Le joueur de 28 ans, né en Guinée, qui a remporté 16 sélections, y compris lors des Six Nations 2022, a utilisé les médias sociaux pour décrire ce qu’il a décrit comme un “geste offensant”.

Après avoir initialement répondu en publiant une déclaration condamnant tout racisme, le club du United Rugby Championship a déclaré plus tard que l’ensemble du personnel avait été convoqué pour une réunion au cours de laquelle le président et directeur général s’est adressé à l’équipe, avant que les coéquipiers de Traoré ne lui présentent leurs excuses.

Aucune des déclarations de Benetton ne suggérait qu’une enquête plus approfondie serait menée ou qu’aucune mesure ne serait prise contre l’individu responsable de l’incident.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Mercredi matin, Traoré a écrit sur Instagram : “Noël approche et comme c’est la tradition dans une équipe, c’est l’heure du Père Noël secret.

“Un moment convivial et ludique. Un moment où l’on fait des cadeaux anonymes à ses potes, même avares, ironiques.

“Hier, quand ce fut mon tour, j’ai trouvé une banane dans mon cadeau. Une banane pourrie dans un sachet d’humidité.

“En plus d’avoir qualifié le geste d’offensant, ce qui m’a le plus blessé, c’est de voir la plupart de mes amis présents rire. Comme si tout était normal.

“J’y suis habitué. Ou plutôt, j’ai dû m’y habituer, faire un visage courageux chaque fois que j’entends des blagues racistes pour essayer de ne pas détester les gens proches de moi. Hier, c’était différent cependant.

“Heureusement, certains camarades, en particulier des étrangers, ont essayé de me soutenir. En dehors de l’Italie, un geste comme celui-ci est sévèrement condamné, même dans de petites instances et cette fois, je veux dire ma part.

“J’ai été debout toute la nuit. Des jeunes de différents horizons ont assisté à ce Secret Santa.

“J’ai décidé de ne pas garder le silence cette fois-ci pour m’assurer que des épisodes comme celui-ci ne se reproduisent plus et pour éviter que d’autres personnes ne se retrouvent dans ma situation actuelle à l’avenir. Et en espérant que l’expéditeur en tirera une leçon…”

Traoré est arrivé en Italie à l’âge de sept ans, faisant le voyage de Guinée en Afrique de l’Ouest avec sa famille pour rejoindre son père, qui avait déjà émigré en Europe.

Il a représenté l’Italie aux niveaux U20, A et senior, faisant ses débuts avec les Azzurri contre le Japon en 2018 lorsque Conor O’Shea était aux commandes.

La déclaration initiale de Benetton se lisait comme suit : “En référence au message paru ce matin sur les réseaux sociaux du joueur des Verts et Blancs Cherif Traoré, Benetton tient à réitérer qu’il a toujours condamné avec la plus grande fermeté toute expression de racisme et/ou forme de discrimination.

“Ils ne font pas partie de notre culture et ne représentent pas notre identité et nos valeurs. Nous l’avons toujours prouvé par des actes, pas seulement par des mots, et nous continuerons à le soutenir fermement.

“Des comportements similaires n’ont rien à voir avec le sport et face à des épisodes comme celui-ci, Benetton sera toujours du côté du respect des personnes, de leur culture, de leur appartenance ethnique, de leur foi et de leur dignité.”

Benetton a déclaré plus tard que le président Amerino Zatta et le directeur général Antonio Pavanello avaient convoqué une réunion au cours de laquelle ils avaient “réaffirmé” à l’équipe la “ferme position de condamnation” du club envers le racisme.

Le deuxième communiqué du club comprenait également une nouvelle déclaration de Traoré, dans laquelle il a déclaré: “La réunion de cet après-midi a été l’occasion de discuter et de comprendre comment ce qu’un de mes compagnons a fait à l’occasion de l’échange de cadeaux de Noël est purement le résultat d’une idiotie et de rien. autre.

“J’apprécie et j’accepte ses excuses et celles de toute l’équipe. Je suis content du geste et je suis sûr que ce qui s’est passé rendra le groupe encore plus solide. Nous sommes une famille et à ce titre nous continuerons à nous engager sur et en dehors du terrain, en luttant, comme nous l’avons toujours fait, contre toutes les formes de discrimination.”

Le président du club, Zatta, a ajouté: “Ce qui s’est passé contre Cherif ne reflète en aucun cas notre identité et les valeurs que la famille Benetton porte depuis des années.

“Je suis content que Cherif ait accepté les excuses, comprenant la stupidité absurde d’un de ses coéquipiers. Je suis sûr que cela renforcera le sentiment de cohésion au sein du groupe et qu’un tel geste ne trouvera plus jamais un terreau fertile au sein de notre famille.”