Cherif Traore: La star du rugby italien d’origine guinéenne dit “Je veux pardonner” alors qu’il accepte des excuses après avoir reçu une banane pourrie dans le Secret Santa du club | Nouvelles du monde

Une star du rugby italien d’origine guinéenne qui a reçu une banane pourrie dans le Secret Santa de son club dit qu’il a accepté des excuses – mais a insisté : “Pardonner… ne veut pas dire oublier”.

Cherif Traoré, 28 ans, a partagé sur les réseaux sociaux qu’il avait été “blessé” par le geste “offensant” d’un collègue anonyme à son italien côté club, Benetton – alors que l’accessoire a lancé des “blagues racistes”.

“Ce qui m’a le plus blessé, c’est de voir la plupart de mes potes présents rire. Comme si tout était normal”, a-t-il ajouté dans un post Instagram.

Suite au poste, le club de Trévise, qui évolue aux États-Unis Le rugby Championship, a publié une déclaration condamnant le racisme.

Tous les joueurs de Benetton ont également été convoqués sur le terrain d’entraînement mercredi après-midi où ils se sont excusés auprès de l’accessoire et ont été adressés par le président du club Amerino Zatta.

Maintenant, dans un nouveau message, Traoré a déclaré qu’il avait accepté les excuses du club.

Il a dit : “Noël est gentillesse, Noël est gratitude, Noël est pardon… Je prononce ces mots au cours de ma vie cette année et je veux les mettre en pratique.

“Je suis reconnaissant envers mon club, mon équipe et tous ceux qui m’ont montré leur proximité.

“Et je veux pardonner, ce qui, je l’avoue, ne signifie pas oublier quelque chose, être passif quand c’est arrivé.

“Mais je veux lécher mes blessures et continuer avec la tête haute sans poids sur mon cœur.”

Dans une déclaration séparée après la rencontre avec Zatta et les joueurs, Traoré a écrit que c’était “une occasion de discuter et de comprendre comment ce qu’un de mes coéquipiers a fait lors de l’échange de cadeaux de Noël est purement le résultat d’une idiotie et rien d’autre”.

“J’apprécie et j’accepte ses excuses et celles de toute l’équipe. Je suis content du geste et je suis sûr que ce qui s’est passé rendra le groupe encore plus solide.”

Traoré a d’abord détaillé l’incident dans un précédent article sur les réseaux sociaux qui a ensuite été supprimé puis republié.

Il a écrit : “Noël approche et comme traditionnellement dans une équipe c’est l’heure du Père Noël secret. Un moment convivial et ludique. Un moment où l’on peut se permettre d’offrir des cadeaux anonymes à ses potes, même les plus radins et ironiques.

“Quand ce fut mon tour, j’ai trouvé une banane à l’intérieur de mon cadeau. Une banane pourrie, à l’intérieur d’un sac d’humidité.

“J’ai l’habitude, ou mieux, j’ai dû m’y habituer, devoir faire une bonne grimace sur un mauvais jeu chaque fois que j’entends des blagues racistes pour essayer de ne pas détester les gens proches de moi. ( Ceci) était différent cependant.”

Traoré, qui a émigré en Italie depuis l’Afrique de l’Ouest à l’âge de sept ans et a remporté 16 sélections italiennes, a ajouté qu’en dehors de l’Italie “un geste comme celui-ci est sévèrement condamné même dans de petits cas”.

Hier soir, Zatta a déclaré qu’il était “heureux” que Traoré ait accepté les excuses.

“Je suis sûr que cela renforcera le sentiment de cohésion au sein du groupe et qu’un tel geste ne se reproduira plus jamais dans notre famille”, a-t-il déclaré.

Le club a également publié un nouveau communiqué, dans lequel il “condamne avec la plus grande fermeté toute expression de racisme et/ou forme de discrimination”.

Dans le communiqué, le club a déclaré: “Ils ne font pas partie de notre culture et ne représentent pas notre identité et nos valeurs. Nous l’avons toujours prouvé par des actes, pas seulement par des mots, et nous continuerons à le soutenir fermement.”