Cherif Traoré: Benetton suspend un joueur après une “blague” raciste visant l’accessoire italien | Actualités du rugby à XV

Cherif Traoré a remporté 16 sélections pour l’Italie

Benetton a suspendu l’un de ses joueurs après que le pilier Cherif Traoré ait reçu une banane pourrie comme cadeau de Noël d’un coéquipier.

Traoré, qui a remporté 16 sélections pour l’Italie, a déclaré que certains joueurs avaient ri lorsqu’il avait ouvert le cadeau lors de Benetton’s Secret Santa.

Le joueur de 28 ans, né en Guinée, qui a remporté 16 sélections, y compris lors des Six Nations 2022, a utilisé les médias sociaux pour décrire ce qu’il a décrit comme un “geste offensant”.

Benetton a publié deux déclarations mercredi mais n’a fait aucune suggestion selon laquelle il prévoyait d’enquêter sur l’incident ou de prendre des mesures contre le joueur responsable.

Cependant, dans un changement de ton jeudi, ils ont publié une troisième déclaration indiquant que le parquet national des sports ouvrira une enquête.

Le communiqué se lit comme suit : “Benetton Rugby et la Fédération italienne de rugby, au lendemain de l’affaire impliquant certains membres de la franchise, souhaitent réitérer leur ferme condamnation de toutes les formes de racisme et de discrimination, qui n’ont et ne doivent avoir aucune place au sein du mouvement rugby italien, du sport, de la société civile.

“Benetton Rugby et la FIR informent que le Procureur Fédéral a lancé les investigations nécessaires pour établir les faits, ainsi que les responsabilités collectives et individuelles, pour protéger les valeurs fondatrices et la réputation du jeu.

“Benetton Rugby a simultanément décidé de suspendre l’un de ses membres par mesure de précaution, pendant toute la durée des investigations du Procureur de la République.”

Benetton n’a pas nommé le joueur qui a été suspendu.

Traoré a reçu des excuses de ses coéquipiers Benetton

Plus tôt jeudi, le United Rugby Championship avait ordonné à Benetton de prendre des mesures contre toute personne impliquée dans les abus raciaux de Traoré.

Le pilier anglais Ellis Genge, Luther Burrell et Paolo Odogwu faisaient partie de ceux qui ont exprimé leur indignation.

“L’URC a été en communication avec Benetton concernant l’incident identifié pour la première fois dans un message sur les réseaux sociaux de Cherif Traoré, l’attaquant international italien”, indique un communiqué.

“Benetton a été invité à fournir un rapport complet sur ce qui s’est passé et sur les mesures significatives qui seront prises en conséquence.

“Le racisme et la discrimination de toute nature sont odieux, totalement inacceptables dans la société et sont totalement contraires aux valeurs du sport du rugby et de l’URC.”

Tous les joueurs de Benetton ont été convoqués sur le terrain d’entraînement du club mercredi après-midi où ils se sont excusés auprès de Traoré et ont été adressés par le président Amerino Zatta.

“La réunion a été l’occasion de discuter et de comprendre comment ce qu’un de mes coéquipiers a fait lors de l’échange de cadeaux de Noël est purement le résultat d’une idiotie et rien d’autre”, a déclaré Traoré.

“J’apprécie et j’accepte ses excuses et celles de toute l’équipe. Je suis content du geste et je suis sûr que ce qui s’est passé rendra le groupe encore plus solide.

“Nous sommes une famille et en tant que telle, nous continuerons à nous engager sur et en dehors du terrain, en luttant, comme nous l’avons toujours fait, contre toutes les formes de discrimination.”

Traoré, qui a émigré d’Afrique en Italie à l’âge de sept ans, a mis en lumière les abus dans une publication sur Instagram qui a été temporairement supprimée.

“Hier, quand c’était mon tour, j’ai trouvé une banane dans mon cadeau. Une banane pourrie dans un sac d’humidité”, a-t-il déclaré.

“En plus d’avoir qualifié le geste d’offensant, ce qui m’a le plus blessé, c’est de voir la plupart de mes camarades présents rire. Comme si tout était normal.

“J’y suis habitué. Ou plutôt, j’ai dû m’y habituer, faire un visage courageux chaque fois que j’entends des blagues racistes pour essayer de ne pas détester les gens proches de moi. Hier, c’était différent cependant.

“Heureusement, certains camarades, en particulier des étrangers, ont essayé de me soutenir. En dehors de l’Italie, un geste comme celui-ci est sévèrement condamné, même dans de petites instances et cette fois, je veux dire ma part.”