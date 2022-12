Cherelle Griner détaille sa vie maintenant que Brittney Griner est à la maison

Brittney Griner est de retour à la maison. Ça fait quand même du bien de le dire même si elle est de retour aux Etats-Unis depuis plusieurs semaines après sa peine de 9 ans de prison en Russie il y a quelques mois à peine.

Alors que la WNBA, la NBA et plusieurs voix américaines de premier plan ont pris la parole en son nom, personne n’a travaillé aussi dur ni souffert autant que l’épouse de Brittney, Cherelle Griner. Elle s’est rendue sur de nombreuses plateformes publiques pour exprimer son chagrin, sa frustration, son inquiétude et sa colère face aux circonstances que sa bien-aimée Brittney a endurées. Il va de soi que si beaucoup d’entre nous sont heureux que BG soit de retour aux États-Unis, aucun d’entre nous n’est plus heureux que Cherelle. Elle a récemment parlé à GENS à propos de ce que c’est que de réaliser son rêve le 8 décembre 2022. Griner a été transportée par avion à San Antonio, au Texas, pour être évaluée par le personnel médical avant de pouvoir toucher le sol, mais quand elle l’a fait..

Le personnel médical est monté à bord de l’avion en premier, pour évaluer rapidement Brittney. « Ces secondes ne pouvaient pas passer assez vite », dit Cherelle. Lorsque Brittney a été autorisé à débarquer, les deux sont tombés dans une étreinte serrée. « Je ne pouvais pas m’empêcher de toucher son visage », dit Cherelle. “J’étais comme, ‘Est-ce vraiment toi?’ Cela ne semblait pas réel. C’était froid – et chaud. Je tenais juste fermement. Je ne pouvais pas la laisser partir.

Cherelle a poursuivi en décrivant à quoi ressemblaient les choses lorsque le couple est finalement rentré chez lui :

« La première nuit, nous n’avons pas dormi du tout », raconte-t-elle en riant. « Nous avons juste parlé toute la nuit et toute la matinée. Et c’était si bon de pouvoir le faire sans trois semaines entre les conversations, car pendant 10 mois, nous nous sommes échangé des lettres. C’était formidable d’avoir ce dialogue dans les deux sens.

Nous vous suggérons fortement de lire l’intégralité de l’article PEOPLE, car Cherelle donne un récit émotionnel de la situation actuelle et de la façon dont cette expérience l’a changée à la fois personnellement et professionnellement.