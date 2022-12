Cherchez un emploi de 35 000 £ par an pour travailler sur l’île la plus reculée de Grande-Bretagne – mais seriez-vous partant ?

LA chasse est lancée pour trouver quelqu’un pour travailler sur l’île la plus reculée de Grande-Bretagne.

Fair Isle, située à mi-chemin entre les Orcades et les Shetland, a besoin d’un responsable du développement.

Le rôle sur l’île écossaise paiera 35 000 £ par an et offre une semaine de travail de quatre jours.

Ce serait un travail à domicile mais des visites hebdomadaires sur l’île sont prévues.

Le poste serait avec la Fair Isle Development Company, et il est soutenu par le propriétaire de l’île National Trust for Scotland (NTS) et Highlands and Islands Enterprise.

Fair Isle, qui appartient au NTS depuis 1954, ne compte que 50 habitants.

À la recherche d’un gestionnaire de développement expérimenté, les candidats doivent avoir des connaissances sur les projets de logement et d’entreprise.

Avec beaucoup de projets pour l’île éloignée dans les années à venir, l’espoir est d’attirer plus de touristes.

Des vols à destination et en provenance de Kirkwall sont également prévus pour aider les personnes souhaitant visiter.

Cependant, en raison de l’isolement de l’île, le transport est un problème et le mauvais temps perturbe la connectivité de la communauté.

Ils cherchaient auparavant un enseignant pour éduquer les enfants de l’île.

L’école est non confessionnelle et accueille les élèves de la petite enfance au primaire.

Actuellement, il n’y a que trois enfants inscrits à l’école.

