Cherchez un ciel orange et brumeux

Quelque 60 millions de tonnes de poussières minérales chargées de nutriments du Sahara s’élèvent chaque année dans l’atmosphère, selon la NASA.

Cette dernière tempête survient un an après que la NASA ait documenté la plus grande tempête de poussière en deux décennies d’observations, surnommée « Godzilla ».

Le désert du Sahara est 3,6 millions de miles carrés de terres arides s’étendant sur la moitié nord de l’Afrique, légèrement plus petit que les États-Unis continentaux.

Le ciel sera orange et brumeux sur la Floride en milieu de semaine et le restera jusqu’à samedi, prédisent les prévisionnistes.

Une autre tempête de poussière saharienne est en route. Mais de nouvelles recherches de la NASA sont divisées sur la question de savoir si le Sunshine State verra plus ou moins de ces tempêtes annuelles qui alimentent les marées rouges et de nombreux éternuements.

Une nouvelle étude de la NASA prédit que le changement climatique entraînera des tempêtes de poussière plus fréquentes et plus intenses au large de l’Afrique. Un autre de la même agence dit le contraire.

Selon la NASA, quelque 60 millions de tonnes de poussières minérales chargées de nutriments du Sahara se répandent dans l'atmosphère chaque année, créant une énorme couche d'air chaud et poussiéreux qui traverse l'océan Atlantique avec les vents pour livrer ces nutriments à l'océan et aux plantes dans les Caraïbes et l'Amérique du Sud.

Les particules en suspension dans l’air bloquent ou réfléchissent la lumière du soleil. À fortes doses près du sol, la poussière nuit à la qualité de l’air.

Cette dernière tempête survient un an après que la NASA ait documenté la plus grande tempête de poussière en deux décennies d'observations, surnommée « Godzilla ». La poussière saharienne a enveloppé la mer des Caraïbes en juin 2020 et a même assombri le ciel de plusieurs États du sud-est.

Des chercheurs de l’Université du Kansas ont utilisé les données d’une paire de satellites et de stations au sol de la NASA pour décrire comment les vents entraînent la poussière sur de vastes distances.

« Le jet d’est africain [stream] exporte la poussière d’Afrique vers la région atlantique », a déclaré Bing Pu, auteur principal de l’étude de la NASA. « Ensuite, l’anticyclone subtropical de l’Atlantique Nord, qui est un système anticyclonique situé au-dessus de l’Atlantique Nord subtropical, peut le transporter davantage vers la région des Caraïbes. Le jet de basse altitude des Caraïbes, ainsi que l’anticyclone subtropical, peuvent transporter davantage la poussière de la région des Caraïbes vers les États-Unis. »

Pu et ses collègues émettent l’hypothèse que le changement climatique rendra les tempêtes de poussière plus fréquentes et plus intenses. Des températures plus élevées apporteront plus d’air sec et moins de végétation au Sahara, fournissant plus de matériaux meubles et poussiéreux à ramasser par les vents, disent-ils. Des tempêtes et des vents plus forts dans un monde plus chaud fourniront également plus d’énergie pour transporter la poussière.

Une équipe de recherche dirigée par le scientifique atmosphérique Tianle Yuan du Goddard Space Flight Center de la NASA prédit le contraire.

Lorsque l’Atlantique nord se réchauffe par rapport à l’Atlantique sud, les alizés qui soufflent la poussière d’est en ouest s’affaibliront, selon les chercheurs de la NASA, transportant moins de poussière du Sahara. Des vents plus faibles permettront également à des bandes de pluie plus stables de traverser les tropiques et de dériver vers le nord sur une plus grande partie du désert, amortissant davantage la poussière.

L’équipe de Yuan affirme que les panaches de poussière annuels de l’Afrique pourraient en fait diminuer au cours des 100 prochaines années.Ils soutiennent que les changements de température des océans abaisseront les vents dominants et donc le transport de l’Afrique vers les Amériques. Ils disent également que les changements de vent augmenteront l’humidité affluant vers l’Afrique, entraînant plus de pluie et de végétation, réduisant la poussière dans les régions sahariennes et subsahariennes. Le réchauffement climatique pourrait réduire la poussière saharienne de 30% au cours des 20 à 50 prochaines années, disent-ils, et continuer à diminuer par la suite.

Le désert du Sahara est 3,6 millions de miles carrés de terres arides s’étendant sur la moitié nord de l’Afrique, légèrement plus petit que les États-Unis continentaux.

