chercheurs obtiennent des subventions fédérales prestigieuses | Nouvelles

Sur la photo de gauche : Weikang Cai, Jerry Cheng, Sophia Domokos, Eve Armstrong et Yusui Chen

Ces dernières semaines, cinq projets de recherche dirigés par des professeurs de New York Tech ont collectivement obtenu plus de 1,6 million de dollars de financement fédéral de la part de la National Science Foundation (NSF) et des National Institutes of Health (NIH).

Le financement soutiendra des projets couvrant la physique, l’informatique et les sciences biomédicales, dirigés par des professeurs du Collège des arts et des sciences, du Collège de médecine ostéopathique (NYITCOM) et du Collège des sciences de l’ingénierie et de l’informatique. Les résultats de ces études pourraient contribuer à faire progresser l’informatique quantique, conduire à de nouveaux traitements contre la maladie d’Alzheimer, expliquer comment les éléments lourds se sont formés, permettre aux appareils mobiles de détecter les maladies cardiovasculaires et offrir des informations qui pourraient révolutionner l’imagerie par résonance magnétique (IRM) et la lévitation magnétique (maglev ) les technologies.

Les projets de recherche impliqueront également des étudiants du premier cycle, des cycles supérieurs et en médecine, leur offrant d’excellentes opportunités d’acquérir une compréhension plus approfondie du processus scientifique et du mentorat de certains des esprits les plus brillants de l’université.

Faire progresser la compréhension de la physique grâce à Quantum Leaps

Une équipe de recherche dirigée par le professeur adjoint de physique Yusui Chen, Ph.D.a obtenu une subvention NSF totalisant 650 000 $1 pour un projet de trois ans qui pourrait améliorer la compréhension de la physique quantique dans des environnements réels, une étape nécessaire pour faire progresser le domaine de l’informatique quantique.

De nombreux scientifiques et experts estiment que l’informatique quantique pourrait fournir les informations nécessaires pour aider à résoudre certains des plus grands problèmes de société, notamment le changement climatique et les maladies mortelles. Cependant, beaucoup de choses restent inconnues sur le fonctionnement de ces systèmes, et découvrir leur plein potentiel nécessite d’abord une compréhension avancée des principes physiques qui fournissent leur cadre théorique.

Les ordinateurs quantiques, constitués d’unités de stockage d’informations appelées qubits, sont intrinsèquement soumis aux influences environnementales. Certains systèmes multi-qubits sont influencés par une mémoire d’interactions passées avec l’environnement, affectant ainsi leur comportement futur (systèmes non markoviens). Cependant, il existe peu d’outils mathématiques pour étudier ces dynamiques, et à mesure que les systèmes deviennent plus grands et plus complexes, les modéliser sur des ordinateurs binaires classiques devient impossible.

Chen et son équipe de recherche, qui comprend des étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs en physique, en informatique et en ingénierie, ainsi qu’un chercheur de l’Université Rutgers, établiront une méthode complète pour étudier ces dynamiques tout en améliorant la précision des algorithmes de simulation quantique existants. Leurs connaissances pourraient approfondir la compréhension de la physique fondamentale dans laquelle fonctionnent les ordinateurs quantiques.

Le projet comprend également des efforts visant à constituer un vivier de talents et de chercheurs divers, un facteur essentiel pour contribuer à faire progresser le domaine de l’ingénierie des sciences de l’information quantique (QISE). À ce titre, Chen encadrera les étudiants de premier cycle de New York Tech, en particulier les étudiantes et celles issues de milieux traditionnellement sous-représentés. Il mènera également des actions de sensibilisation dans les écoles K-12 dans le but d’introduire les concepts STEM et de susciter l’intérêt des plus jeunes élèves pour QISE.

Résoudre le mystère de la formation des éléments lourds

Un projet porté par le professeur assistant de physique Eve Armstrong, Ph.D.a reçu une subvention NSF sur trois ans totalisant 360 000 $2 à l’appui de ses recherches continues sur l’un des plus grands mystères de la science : comment l’univers s’est formé à partir de la poussière d’étoiles.

La recherche s’appuiera sur le projet antérieur financé par la NSF d’Armstrong, qui a reçu une subvention NSF EAGER de 299 998 $ sur deux ans en 2021.

Alors que le Big Bang a créé les premiers éléments et les plus légers (l’hydrogène et l’hélium), les éléments suivants et plus lourds (jusqu’au fer dans le tableau périodique) se sont formés plus tard à l’intérieur d’étoiles anciennes et massives. Lorsque ces étoiles ont explosé, leur matière a été catapultée dans l’espace, ensemençant cet espace d’éléments. Finalement, leur matière de poussière d’étoiles a formé le soleil et les planètes, et pendant des milliards d’années, la matière terrestre s’est fusionnée pour donner les premières formes de vie. Cependant, les origines des éléments plus lourds que le fer, comme l’or et le cuivre, restent inconnues. Bien qu’ils puissent s’être formés lors d’une explosion de supernova, les techniques informatiques actuelles rendent difficile l’étude approfondie de la physique de ces événements. De plus, les supernovae sont rares, se produisant environ une fois tous les 50 ans, et les seules données existantes datent de la dernière explosion de 1987.

Armstrong postule qu’une technique de prévision météorologique appelée assimilation de données pourrait améliorer la compréhension de ces événements. La technique repose sur des informations limitées pour estimer séquentiellement les changements météorologiques au fil du temps, ce qui peut la rendre propice à la modélisation des conditions des supernovae. Avec des données simulées, en préparation du prochain événement de supernova, Armstrong et les étudiants de premier cycle de New York Tech utiliseront l’assimilation de données pour prédire si l’environnement de la supernova aurait pu donner naissance à certains éléments lourds. En cas de succès, ces « prévisions » pourraient permettre aux scientifiques de déterminer quels éléments se sont formés à partir de la poussière d’étoile de supernova.

Depuis qu’elle a reçu sa bourse EAGER en 2021, Armstrong et ses étudiants ont commencé à utiliser la technique pour la première fois avec des données réelles provenant des neutrinos du soleil (de minuscules particules presque sans masse qui se déplacent à des vitesses proches de la lumière). Il s’agit d’un test important pour évaluer les performances de la technique avec des données réelles, ce qui est nettement plus difficile que la simulation. Leur article le plus récent, publié dans la revue Examen physique Dest prometteur.

Le projet d’Armstrong financé par la NSF la soutiendra également des impacts plus larges travailler sur la communication scientifique. Depuis 2021, elle anime des ateliers pour jeunes scientifiques du New York Tech et de l’American Museum of Natural History, où les participants utilisent des techniques de stand-up, de narration et d’improvisation pour créer des performances originales. De plus, pour la première fois, Armstrong enseigne ce semestre un cours formel sur l’improvisation aux étudiants de New York Tech.

Améliorer la compréhension de la maladie d’Alzheimer

Professeur adjoint de sciences biomédicales Weikang Cai, Ph.D.a reçu une subvention du NIH de 306 000 $3 pour diriger un projet de recherche de deux ans qui étudiera le rôle que certaines molécules pourraient jouer dans la progression de la maladie d’Alzheimer.

L’adénosine triphosphate (ATP) est une petite molécule présente dans les cellules qui alimente presque tous les processus biochimiques et cellulaires des organismes vivants. Dans des scénarios spécifiques, les neurones et les cellules non neuronales du cerveau peuvent libérer de l’ATP à l’extérieur des cellules. Par conséquent, l’ATP peut servir de molécule de signalisation pour communiquer avec les cellules cérébrales voisines et réguler leurs fonctions. De plus, de plus en plus de preuves démontrent que les astrocytes, les cellules non neuronales les plus abondantes dans le cerveau, pourraient contribuer au développement de la maladie d’Alzheimer.

À l’aide d’un modèle murin, les chercheurs évalueront comment l’ATP libéré par les astrocytes est régulé dans la maladie d’Alzheimer et si l’élimination de l’ATP libéré par les astrocytes pourrait modifier la progression de la maladie. Leurs découvertes pourraient conduire au développement de nouvelles stratégies pour traiter ou atténuer la maladie d’Alzheimer et ses symptômes associés.

Les autres membres de l’équipe de recherche comprennent un instructeur en sciences biomédicales Qia Huang, Ph.D.et associé de recherche principal Hiu Ham Lee, MSqui a initialement dirigé le projet, ainsi que des étudiants du NYITCOM Zoya Ramzan, Lucie Yu, David Shi, Alexandra Abrams, Ciel Leeet Yash Patelet les étudiants de premier cycle en sciences de la vie Addison Li et Priyal Gajera. En outre, plusieurs autres étudiants du NYITCOM ont contribué aux études préliminaires menant au projet actuel, notamment Marisa Wong, Shan Jin, Min Seong Kimet Matthieu Jiang.

En 2021, Cai a également reçu une subvention du NIH pour rechercher comment le stress chronique inhibe la libération d’ATP, réduisant ainsi l’activité de la dopamine et contribuant potentiellement à la dépression clinique.

Préparer les appareils mobiles pour détecter les maladies cardiovasculaires

Professeur adjoint d’informatique Jerry Cheng, Ph.D.a reçu une subvention NSF totalisant 159 979 $4 pour un projet de trois ans visant à établir un cadre d’analyse de données et d’apprentissage automatique (intelligence artificielle) qui pourrait permettre aux appareils mobiles domestiques tels que les smartphones de détecter des biomarqueurs des premiers symptômes des maladies cardiovasculaires.

Les appareils mobiles ont généralement des restrictions en termes de mémoire, de puissance de calcul et de capacité de la batterie pour les calculs complexes. Pour résoudre ce problème, Cheng et son équipe de recherche développeront des accélérateurs logiciels d’apprentissage profond, qui permettront aux appareils mobiles d’effectuer une modélisation de l’IA. Ils développeront également des mesures de sécurité pour atténuer les attaques sur les systèmes cloud (environnement d’exécution fiable et efficace sur le plan informatique), ainsi que des modèles dépendants du temps pour analyser les données de détection, telles que la fréquence respiratoire, la tension artérielle, la fréquence cardiaque, etc. le Collège des sciences de l’ingénierie et de l’informatique sera recruté pour participer au projet, qui se concentrera également sur la promotion de la participation des étudiantes en ingénierie.

Cheng a obtenu plusieurs prix NSF depuis son arrivée à New York Tech en 2019. En 2021, il a reçu un financement pour la recherche sur la pointe du mobile afin de garantir que les progrès de l’informatique sur les appareils intelligents ne dépassent pas les expériences dans le domaine ; en 2020, il a reçu un prix pour concevoir des machines de traitement d’apprentissage profond plus efficaces et plus sécurisées, capables de traiter et d’interpréter de manière fiable des ensembles de données à très grande échelle dans un délai très court.

Faire la lumière sur le fonctionnement interne de la matière

Professeur agrégé de physique Sophia Domokos, Ph.D.a obtenu une subvention NSF totalisant 135 000 $5 pour un projet de recherche de trois ans visant à explorer le fonctionnement interne de la matière. Domokos cherche à découvrir comment de minuscules particules élémentaires (quarks et gluons) interagissent pour créer de nouveaux ordres, comme si elles s’agglutinaient pour former des protons et des neutrons dans le noyau d’un atome.

Bien que les scientifiques disposent d’une explication mathématique relativement utile sur le comportement de ces minuscules particules élémentaires, ces modèles ne tiennent pas compte des particules qui interagissent fréquemment et avec force. Pour résoudre ce problème, Domokos et son équipe de recherche utiliseront la dualité holographique, un concept de théorie des cordes et une structure mathématique appelée supersymétrie pour catégoriser et classer les amas de particules élémentaires qui émergent dans des systèmes en forte interaction.

Les connaissances acquises pourraient éclairer le fonctionnement interne des protons et des neutrons, ainsi que d’autres systèmes fortement couplés tels que les supraconducteurs à haute température, des matériaux spéciaux qui pourraient révolutionner des technologies clés telles que les IRM et les trains maglev.

Domokos, qui a recruté des étudiants de premier cycle pour l’aider dans ses précédentes recherches financées par des subventions de la NSF, continuera de le faire pour cette dernière étude. Les étudiants acquerront une compréhension plus approfondie de la physique théorique, ainsi que des compétences telles que la résolution d’équations différentielles et l’utilisation de logiciels de calcul scientifique, ainsi qu’une expérience directe dans la rédaction d’articles de recherche en physique.

