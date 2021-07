Chercheurs d’emploi, avez-vous publié votre CV sur TikTok ?

La vidéo de 60 secondes a rapidement accumulé plus de 182 000 vues et des centaines de commentaires. Les utilisateurs ont tagué des employeurs potentiels. « Quelqu’un embauche herrrr ! » a imploré un commentateur. Mme Yee a déclaré qu’elle avait reçu plus de 15 pistes d’emploi, qu’elle envisage de poursuivre après un stage d’été.

Dans les recherches d’emploi modernes, les curriculum vitae bien rangés d’une page sont de plus en plus utilisés par le télécopieur. Cela peut être accéléré par une application connue pour la synchronisation labiale virale et les vidéos de danse, qui popularise le CV TikTok.

Alors que de plus en plus d’étudiants et de jeunes diplômés utilisent TikTok pour réseauter et trouver du travail, l’entreprise a introduit un programme permettre aux gens de postuler directement à des emplois. Et les employeurs, dont beaucoup font face à des pénuries de main-d’œuvre, sont intéressés. Chipotle, Target, Alo Yoga, Sweetgreen et plus de trois douzaines d’autres entreprises ont commencé à embaucher des personnes via l’application.

Le CV TikTok est au cœur de ces efforts. Les demandeurs d’emploi soumettent des vidéos avec le hashtag #TikTokResumes et via TikTokresumes.com pour montrer leurs compétences, quelque chose comme un essai personnel d’autrefois. Ils incluent leurs coordonnées et, s’ils le souhaitent, leur profil LinkedIn. Les employeurs examinent les vidéos, qui doivent être rendues publiques, et planifient des entretiens avec les candidats qu’ils trouvent les plus convaincants.

Les curriculum vitae sont un effort pour aider les jeunes à « obtenir le sac » et à être payés, a déclaré Kayla Dixon, responsable marketing chez TikTok qui a développé le programme, dans un communiqué.

Ils sont également une excroissance d’une partie de TikTok appelée careertok, où les gens partagent des conseils de recherche d’emploi, des astuces de CV et des opportunités d’emploi. Les vidéos avec le hashtag #edutokcareer ont accumulé plus de 1,2 milliard de vues depuis l’introduction de TikTok aux États-Unis en 2018.