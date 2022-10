Chercher! Vous pourrez peut-être voir les aurores boréales ce soir

Le soleil déborde littéralement d’activité, ce qui est de bon augure pour ceux qui espèrent voir les aurores boréales, en particulier dans les prochains jours.

Notre étoile traverse un cycle de 11 ans où l’activité croît et décroît. Le soleil vient d’entrer dans une période d’activité accrue, notamment sous la forme de taches solaires.

En ce moment, le soleil est parsemé de ces régions sombres et plus fraîches sur sa surface bouillonnante. Mais ces régions ne sont pas seulement plus fraîches ; ils sont aussi plus instables.

Le soleil n’est pas une masse solide comme la Terre. Au lieu de cela, différentes parties de celui-ci tournent à des vitesses différentes. Et parce qu’il a un immense champ magnétique, parfois ces lignes de champ s’emmêlent et se cassent soudainement, produisant une éruption solaire. Ces fusées éclairantes peuvent perturber les transmissions radio à haute fréquence.

Cette image du soleil montre plusieurs taches solaires lundi. Ces régions peuvent libérer de puissantes rafales d’énergie et sont souvent suivies d’une autre éjection de matière appelée éjection de masse coronale. (Avec l’aimable autorisation de la NASA/SDO et des équipes scientifiques AIA, EVE et HMI)

Mais les éruptions solaires ont une autre particularité : elles sont également généralement suivies d’éjections de masse coronale (CME), une éruption de particules chargées qui, si elles atteignent la Terre, peuvent interagir avec notre champ magnétique, nous donnant les aurores boréales.

Et c’est exactement ce qui s’est passé pendant le week-end.

La force des éruptions solaires est mesurée de 1 à 10 pour les éruptions de classe C et de classe M mais peut aller beaucoup plus haut pour les éruptions les plus puissantes, la classe X (la le plus fort jamais enregistré était un X28 en 2003).

Dimanche, il y avait deux fusées éclairantes de classe M et une X1. Et peu de temps après, le soleil a craché plusieurs CME qui sont en route vers nous. L’Administration nationale des océans et de l’atmosphère Centre de prévision de la météo spatiale (SWPC) prévoit une tempête géomagnétique modérée de lundi à mardi. Ressources naturelles Canada prévoit activité orageuse dans les régions du nord, avec une activité accrue à des latitudes plus basses au cours des prochaines 24 heures.

Un jour fait la différence : la région 3110 lance un #RadioBlackout de niveau R2 et lance l’œil -bonbons #solarstorms. L’un se dirige vers la Terre. Impact probable début octobre 4. Cela augmente les chances d’#aurora d’atteindre les latitudes moyennes d’ici mardi. Attendez-vous à la radio amateur & #GPS problèmes de réception. pic.twitter.com/kXAvjvYhmF —@TamithaSkov

Comment et quand … mais aucune garantie

Cela étant dit, prévoir les aurores boréales, ou aurores boréales, est difficile, car plusieurs facteurs entrent en jeu.

Par exemple, la Terre doit se trouver sur la trajectoire du CME. Selon Projection du vent solaire de SWPCil semble que nous soyons au moins sur le chemin d’un coup d’œil.

De plus, la force de notre champ magnétique interplanétaire doit être forte, et le trou auroral – une région magnétique invisible autour du pôle nord – doit s’incliner vers le sud.

Si l’une de ces choses ne se produit pas, notre probabilité de les voir dans des latitudes plus méridionales, comme l’Ontario, le Québec et le Canada atlantique, est réduite.

La force des tempêtes géomagnétiques est mesurée sur quelque chose appelé un indice Kp qui varie de 1 à 10. Plus le nombre est élevé, plus il est probable que les personnes aux latitudes plus basses verront les aurores boréales. SWPC prévoit un indice Kp potentiel de 6.

Cette carte illustre le potentiel d’observation des aurores boréales sous un indice Kp de 6. L’échelle va de 1 à 10. (Soumis par Chris Ratzlaff)

Cependant, cela ne signifie pas que vous ne devriez pas essayer de les attraper si vous le pouvez. Il y a pire que de passer une nuit sous les étoiles.

La meilleure façon de voir les aurores boréales est, bien sûr, de s’éloigner des lumières de la ville. Si vous en êtes capable, essayez de sortir de la ville ou même dirigez-vous vers une zone avec un parc. Plus vous êtes en latitude sud, plus ils apparaîtront près de l’horizon, en particulier plein nord, il est donc préférable d’avoir une bonne vue de l’horizon.

Parfois, ils sont là mais sont trop faibles et invisibles à l’œil nu. Si vous avez un appareil photo, vous pouvez essayer de le placer sur un trépied et de laisser l’obturateur ouvert pendant une exposition de 10 à 20 secondes à ISO 800 et de voir si l’appareil photo peut les capturer.

Et si vous recherchez des mises à jour, il existe plusieurs applications gratuites, telles que Northern Light Aurora Forecast et My Aurora Forecast & Alerts, où vous pouvez garder un œil sur l’indice Kp en temps réel.

Vous pouvez également visiter des sites Web comme Spaceweather.com et EspaceMétéoEn Direct.

Et si les prévisions ne se concrétisent pas, ne vous inquiétez pas : il y a une autre énorme tache solaire qui se tourne vers nous et qui pourrait potentiellement déclencher de puissantes éruptions au cours des deux prochains mois, alors gardez un œil ouvert. En prime, essayez de rechercher une “étoile” brillante au sud. Ce n’est pas une étoile, mais Jupiter. Vous pouvez même profiter d’une vue rapprochée avec une paire de jumelles.