Cherchant à diviser les Palestiniens, Netanyahu divise les Israéliens – DW – 20/01/2024

Lorsqu’il s’agit du conflit israélo-palestinien, l’approche adoptée par Premier ministre Benjamin Netanyahou a été de respecter respectueusement le statu quo.

Malgré son célèbre discours de Bar-Ilan en 2009, dans lequel il était d’accord sur le principe à la création d’un État palestinienles actions de Netanyahu ont montré que lui, et d’ailleurs ses gouvernements, sont plus intéressés à perpétuer le conflit interne palestinien entre le Hamas et l’Organisation de libération de la Palestine – même au prix du maintien du Hamas en vie.

Selon le site Web conservateur de droite Mida, Netanyahu a déclaré à son parti, le Likoud, en 2019, que permettre à l’argent qatari d’atteindre le Hamas était la clé pour empêcher la création d’un État palestinien.

“Cela fait partie de notre stratégie : créer une séparation entre les Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie”, a-t-il déclaré.

Au fil des années, une grande partie de la société israélienne s’est montrée plutôt indifférente à l’approche du Premier ministre. Dans Israël après le 7 octobreMais la situation a changé.

Différentes solutions nécessaires

L’une des phrases les plus répétées dans Israël après les horreurs des attaques terroristes du Hamas du 7 octobre, c’est « shinui konsepzia », qui signifie « changement de conception ». Les gens attendent des solutions différentes de celles qui leur ont été proposées jusqu’au 6 octobre de la part des deux côtés de la division politique israélienne.

Et Netanyahu n’a jusqu’à présent pas réussi à proposer de telles solutions.

Il faut cependant dire que, comme l’a souligné le secrétaire d’État américain Antony Blinken, une grande partie de la société israélienne ne parvient actuellement pas à croire qu’une solution au conflit existe.

Le retour des otages est la clé des objectifs de guerre d’Israël Image : Gonzalo Feuntes/Reuters

Rechercher des résultats opposés

Alors que les Israéliens libéraux et de gauche appellent à la tenue d’élections et au remplacement de Netanyahu, son gouvernement, qui comprend des éléments d’extrême droite, tente d’utiliser la guerre pour rétablir les colonies qu’Israël a évacuées en 2005 lors de son départ. Gaza.

Alors que Netanyahu lui-même ne cesse de répéter qu’Israël n’a pas l’intention de faire cela, ses partenaires de coalition, dirigé par le ministre d’extrême droite de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvirse succèdent d’un studio de télévision à l’autre pour réclamer des solutions telles que la “migration volontaire” des les Palestiniens à Gaza.

La montée en puissance de Ben-Gvir reflète également la façon dont Netanyahu a perdu le contrôle de son gouvernement. Dans le passé, les éléments radicaux de la droite israélienne ont été clairement dénoncés par tous les autres partis politiques, y compris le Likoud. Netanyahu a ouvertement soutenu Ben-Gvir – la figure d’extrême droite la plus connue d’Israël, reconnue coupable à deux reprises de soutien à une organisation terroriste – pour le bien de sa propre survie politique et l’a légitimé ce faisant.

Aujourd’hui, les sondages montrent que, même si le soutien à Netanyahu lui-même continue de diminuer, le parti d’extrême droite Otzma Yehudit d’Itamar Ben Gvir devrait obtenir encore plus de sièges parlementaires que ses six actuels.

Quoi qu’il arrive, la société israélienne après le 7 octobre sera très, très différente de ce qu’elle était le 6 octobre, tant sur le plan politique qu’autrement, et les déclarations les plus récentes de Netanyahu selon lesquelles Israël devra contrôler la bande de Gaza au lendemain de la guerre seront jugées. par conséquent.

La place de Netanyahu dans l’histoire sera déterminée par deux questions : le Hamas constitue-t-il toujours une menace pour Israël ? Et les otages peuvent-ils revenir sains et saufs ?

Si son gouvernement ne parvient pas à atteindre les objectifs qu’il a déclarés au public, Netanyahu – le Premier ministre israélien le plus ancien et un homme politique qui a souvent déclaré qu’il aimerait qu’on se souvienne de lui comme du « défenseur d’Israël » – laissera un héritage de réalisation la première guerre que le pays a perdue.

Édité par; Timothy Jones