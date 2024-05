Cher vole un baiser à son petit ami Alexander ‘AE’ Edwards à Cannes

Cher et Alexander forment un duo élégant au Gala de Cannes.

Cher et son beau Alexander ‘AE’ Edwards ont fait tourner les têtes jeudi lors du gala amfAR Cinema Against AIDS à Cannes, en France, avec leur captivante démonstration d’affection.

La légende de la musique de 78 ans, qui a récemment assisté à la première du documentaire de Bob Mackie, a partagé un tendre baiser avec son partenaire sur le prestigieux tapis rouge.

Habillé pour impressionner, le couple était époustouflant dans des ensembles noirs coordonnés, dégageant une élégance intemporelle.

Cherilyn Sarkisian a enfilé une robe moulante ornée de détails de panneaux transparents, accentuant sa silhouette emblématique.

Elle a rehaussé son look avec un luxueux manteau de fourrure et des talons plateforme recouverts de pierres éblouissantes, ajoutant une touche supplémentaire de glamour à la soirée.

Si je pouvais remonter le temps chanteuse, a fait une déclaration glamour lors du gala amfAR Cinema Against AIDS à Cannes, mettant en valeur son style caractéristique avec brio.

Son look radieux a été complété par un maquillage complet, avec un fard à joues rose et une couleur de lèvres brillante qui accentuait sa beauté naturelle.

Son partenaire, Alexander ‘AE’ Edwards, a complété son superbe look avec sa tenue classique mais élégante.

Vêtu d’un costume élégant associé à une chemise blanche impeccable, il a rehaussé son look avec des chaussures habillées noires mates et des bijoux accrocheurs, notamment des boucles d’oreilles et des bagues.

Edwards a montré avec son sourire une grille incrustée de diamants, mettant en valeur son sens unique du style.