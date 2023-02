Cher Vivo, veuillez vendre le X90 Pro+ dans le monde entier

Un peu plus de deux mois après le lancement des téléphones en Chine, Vivo a enfin lancé ses téléphones phares X90 sur le marché mondial – enfin, les deux tiers d’entre eux au moins.

En effet, alors que le X90 sera bientôt mis en vente dans toute l’Asie et que le X90 Pro arrivera dans les magasins là-bas et en Europe, le X90 Pro+ – le plus excitant du groupe – ne quittera apparemment jamais la Chine.

Ne vous méprenez pas, il y a de quoi être enthousiasmé par les X90 et X90 Pro, qui réalisent en fait deux premières sur le marché international.

Le Vivo X90 standard est lancé en Asie, mais pas en Europe Vive

Les deux sont alimentés par le chipset MediaTek Dimensity 9200 – la puce phare qui a été lancée en novembre dernier et est positionnée pour rivaliser étroitement avec le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, et cette année devrait véritablement donner au leader du marché une course pour son argent.

Les X90 et X90 Pro ont été les premiers téléphones à être annoncés n’importe où en utilisant la puce, et maintenant ils sont également les premiers à être lancés en dehors de la Chine avec le silicium haut de gamme, qui combine des performances de pointe avec la prise en charge du Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 , et des graphiques à lancer de rayons en temps réel.

Le X90 Pro offre également un système de caméra que nous n’avons jamais vu sur les côtes européennes auparavant.

Le capteur Sony IMX989 1 pouce utilisé pour l’objectif principal du X90 Pro est exceptionnellement grand, capable de capturer plus de lumière et de fournir une photographie phénoménale en basse lumière – déjà l’une des forces de Vivo.

Nous avons déjà vu le capteur dans les téléphones – principalement les Xiaomi 12S Ultra et 13 Pro – mais le premier n’a jamais été lancé en dehors de la Chine, et bien que le second devrait bientôt devenir mondial, cela ne s’est pas encore produit.

L’année dernière, nous avons couronné le X80 Pro notre appareil photo de téléphone préféré de l’année, et avec la mise à niveau IMX989 – combinée à un téléobjectif 50Mp 2x et un ultra large 12Mp – le X90 Pro semble bien placé pour revendiquer à nouveau cette couronne.

Le Xiaomi 12S Ultra de l’année dernière utilise le même capteur de caméra Sony IMX989 Dominik Tomaszewski / Fonderie

Alors pourquoi nous sentons-nous déprimés à ce sujet ? Eh bien, parce que le X90 Pro+ est encore meilleur – et ceux d’entre nous en dehors de la Chine n’auront jamais la chance de l’essayer.

Le X90 Pro + contient le même appareil photo principal IMX989, vous voyez. Il partage également le téléobjectif 50Mp, mais dispose d’un appareil photo ultra large 48Mp sérieusement amélioré avec sa propre stabilisation d’image optique. C’est une configuration très haut de gamme qui parvient à surpasser le nouveau Galaxy S23 Ultra avec son capteur principal de 200Mp.

Le Vivo dispose également d’un quatrième objectif arrière : un objectif périscope 64Mp 3,5x pour zoomer sur des sujets photo plus éloignés. Étrangement, le X90 Pro n’a pas de périscope du tout, même si le X80 Pro de l’année dernière l’a fait – l’une des deux rétrogradations étranges, parallèlement à une baisse de la résolution FHD+ pour l’affichage.

Ces deux lentilles pourraient faire la différence entre être un génial caméra et être le meilleur appareil photo, il est donc dommage que Vivo garde ces spécifications supplémentaires exclusives au marché chinois, où il est l’un des principaux acteurs.

Le Vivo X80 Pro était notre téléphone appareil photo préféré de 2022 Dominik Tomaszewski

Il y a, bien sûr, très probablement une raison simple du point de vue de Vivo : le prix.

Ses téléphones phares n’ont jamais été bon marché en Occident. L’année dernière, le X80 Pro a été lancé à 1 199 £ ici au Royaume-Uni, et il y a fort à parier que le X90 Pro coûtera un montant similaire – Vivo n’a pas encore confirmé de prix ou de date de sortie ferme.

C’est déjà tout en haut du marché, à peine moins cher que le Galaxy S23 Ultra haut de gamme de Samsung, qui commence à partir de 1 249 £, et juste contre l’iPhone 14 Pro Max à 1 199 £.

Le Galaxy S23 Ultra possède ses propres appareils photo haut de gamme – y compris un objectif principal de 200Mp Dominik Tomaszewski / Fonderie

En dehors de sa Chine natale, Vivo n’a tout simplement pas encore le pouvoir de la marque pour l’emporter sur ces deux géants du segment haut de gamme, il est donc compréhensible de s’inquiéter du nombre de personnes qui achèteraient un X90 Pro+ qui coûte encore plus.

Vivo n’est pas le seul non plus – même Xiaomi, qui affiche désormais de bonnes ventes dans toute l’Europe, n’a pas encore mis en vente l’un de ses téléphones Ultra les plus performants en Occident.

Vivo doit cependant commencer quelque part, et même un lancement de vanité du X90 Pro + pourrait aider l’entreprise à accroître la notoriété de la marque dans le monde entier. Il est clairement désireux de le faire, après avoir dépensé qui sait combien pour sponsoriser les tournois de football Euro 2020 et Coupe du monde 2022. Mais un barrage de pancartes Vivo n’aide pas beaucoup si personne ne connaît les téléphones réels.

L’expédition d’une petite quantité de modèles Pro + à des prix exorbitants ne serait probablement pas une source de revenus en soi, mais la couverture médiatique combinée et le bouche à oreille de la sortie du meilleur appareil photo de l’année pourraient être cruciaux pour faire baisser les ventes des modèles les plus rentables. la chaîne des prix.

Là encore, peut-être que je suis juste salé parce que, sur le plan personnel, je vraiment veulent avoir la chance de mettre la caméra OTT du X90 Pro + à l’épreuve, et le modèle Pro presque aussi bon ressemble à un confort froid en ce moment.

Alors allez, Vivo, même si ce n’est que pour moi, laissez l’Europe s’essayer à vos meilleurs téléphones aussi.

