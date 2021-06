Cher travailliste, nous sommes la classe ouvrière… PAS la classe ouvrière

Étant donné ma solide expérience dans la classe ouvrière et mon travail dans les arts du spectacle, il est évident pour tous ceux que je rencontre que je devrais être travailliste de part en part.

Je suis un comédien qui a grandi dans une cité communale avec des parents handicapés, et mon père était un syndicaliste. Mais ce n’est pas comme ça que j’ai voté. J’ai grandi pour voter Tory.

Les gens participent au défilé de la Saint-Georges à Manchester en 2019 Crédit : Getty

Au fil des ans, j’ai reçu de nombreuses accusations d’être un traître de classe, comme si votre politique était déterminée par le nombre de nouilles en pot que vous aviez mangées étant enfant ou si votre principale tradition familiale était de faire Oops Up Side Your Head lors des mariages.

L’incompréhension par la gauche du vote ouvrier n’est pas nouvelle. En 2015, il était présumé que toutes les personnes de la classe ouvrière s’étaient opposées à un système d’avantages sociaux allégé et feraient dûment sortir les méchants conservateurs du pouvoir à la première occasion.

Ce qu’ils ont ignoré, c’est que les réductions de l’aide sociale, en particulier le plafond des prestations, s’étaient plutôt bien déroulées parmi les gens de la classe ouvrière dans les sondages et les groupes de discussion.

Ensuite, les classes moyennes libérales repousseraient l’idée de fraude aux prestations avec la statistique selon laquelle seulement 0,7% de celle-ci était illégalement réclamée, ce qui attirerait toujours un sourire ironique si vous aviez déjà vécu dans un domaine municipal.

Il est devenu courant que les travaillistes se moquent ouvertement de l’idée de la Saint-Georges Crédit : Getty

À cela, je ferais un parallèle avec la police se tenant fièrement à côté d’une cargaison de cocaïne saisie. Cela peut sembler impressionnant, mais toute personne sensée regarde la taille de la cachette et se demande combien d’autres ont dû traverser.

Attaque soutenue

Le fait est que toutes les personnes de la classe ouvrière ne veulent pas se considérer comme vivant comme ** t et ayant besoin d’être sauvées.

Mais les travaillistes l’ont oublié. Il a lentement perdu le contact avec les classes ouvrières et s’est plutôt enlisé dans des guerres culturelles – semblant penser que les élections peuvent être gagnées sur le smartphone, pas sur le pas de la porte. Malheureusement pour eux, les conservateurs ont fini par sauter dans le train de la guerre culturelle, mais il s’est avéré que beaucoup plus de gens étaient d’accord avec eux.

C’était visible depuis le vote du Brexit, le révisionnisme de l’histoire et de la culture britanniques s’accélérait beaucoup plus rapidement. Les figures totémiques et les idées de britannicité ont fait l’objet d’attaques fréquentes et soutenues, en particulier de la part des millennials. Ces combattants étaient à l’origine appelés «guerriers de la justice sociale», qui sont ensuite devenus des «flocons de neige», mais ont rapidement été rebaptisés «réveillés» – une forme agressive et rapide d’hyperlibéralisme qui n’a que très peu de sens une fois que vous quittez les médias sociaux.

Le but de la Saint-Georges pour moi était simplement de reconnaître que l’Angleterre était un bon endroit pour vivre – prospère, libéral et démocratique, dans un sens global relatif Crédit : Getty

Si vous n’avez pas rencontré le mot, une personne « éveillée » pourrait par exemple croire en plusieurs genres plutôt qu’en deux.

Ils pourraient dire des choses comme : « Les hommes peuvent avoir des règles.

Ce sont des points de vue auxquels le reste de la société peut arriver avec le temps, mais parce qu’ils sont hébergés en ligne, où le discours peut se déplacer beaucoup plus rapidement, le fossé entre ces points de vue et ce que le reste de la société pense s’élargit de jour en jour.

En tant qu’électeur conservateur, j’ai été accusé d’être un traître de classe… comme si votre politique se résumait au nombre de nouilles en pot que vous mangiez étant enfant.

Cette vitesse de progrès signifie également qu’au moment où cela sera publié, ils seront probablement appelés autrement (même au moment où j’écris ces lignes, « BAME », un remplacement relativement récent de « minorités ethniques », est en cours de révision).

Au cours de ces années, il est également devenu courant de se moquer ouvertement de l’idée de la Saint-Georges. Les mêmes personnes qui souhaiteraient bonne chance aux Irlandais le jour de la Saint-Patrick ou célébreraient des fêtes religieuses comme l’Aïd ont rapidement dédaigné l’idée que n’importe qui devrait célébrer l’Angleterre ou l’anglais.

Les électeurs travaillistes de la classe ouvrière se sont soudainement retrouvés aux côtés de la gauche qui rejoindraient un piquet de grève, mais seulement s’il était suffisamment diversifié et que la chose qu’ils piquetaient était une statue Crédit : Getty

Ce n’était pas seulement leur hypocrisie, la moquerie est devenue horriblement cliché, car leur geste par défaut était toujours de souligner que St George « n’était pas réellement d’Angleterre, il était de Palestine/Assyrie/Westeros ».

Cela n’avait pas besoin d’être signalé. Au moment où vous entendez une histoire impliquant un dragon, cela suggère un certain degré de connerie mythique. Je ne pense pas que quiconque était assis dans un Wetherspoons en pensant que St George venait de Telford. Le but de la Saint-Georges pour moi était simplement de reconnaître que l’Angleterre était un bon endroit pour vivre – prospère, libéral et démocratique, dans un sens global relatif.

La moquerie des origines sans aucun doute mythiques de St George semblait avoir des sous-entendus : « Nous ne voulons pas que vous fêtiez ce jour. Cependant, nous sommes conscients que nous ne pouvons pas dire cela, nous allons donc nous contenter de le foutre de très haut. » Encore un autre coin entre les gens de la classe ouvrière et la gauche libérale.

Simultanément, il est devenu bien trop facile pour cette forme de politique de paraître frivole ou performative. Des étudiants graffant sur des statues de vieux poètes blancs, des sociétés de campus sans plate-forme de balises totémiques de la liberté d’expression. Au lieu de se droguer, les étudiants se défoulaient sur l’idée que l’on pourrait qualifier d’applaudir une « micro-agression ». Le problème pour la gauche politique était qu’ils sont devenus synonymes de ces écoles de pensée averses au risque et farfelues.

J’ai eu de nombreuses accusations d’être un traître de classe, comme si votre politique était déterminée par le nombre de nouilles en pot que vous aviez mangées étant enfant Crédit : Louis Wood – Le Soleil

Des millions d’électeurs travaillistes de la classe ouvrière se sont soudainement retrouvés à faire la queue dans les mêmes tranchées culturelles que le genre de gauchistes qui se joindraient à un piquet de grève, mais seulement si la ligne était suffisamment diversifiée et que la chose qu’ils piquetaient était une statue. Et ils n’aimaient pas ça. Pendant de nombreuses années, tout le principe de la gauche était de ne pas utiliser de langage péjoratif ou de stéréotypes négatifs contre de grands groupes de personnes.

Pourtant, soudain, c’était la saison ouverte sur des ennemis spécifiques, les hommes blancs en particulier. Certains des points sur les hommes blancs au pouvoir étaient légitimes, mais peu se sont souciés de faire la distinction entre les détenteurs du pouvoir et les impuissants.

Pour moi, le concept de privilège masculin universel était trop large et il a fait reculer les gens.

Le sexe biologique étant la distinction la plus courante entre les humains, l’idée accordait exactement la moitié de la planète avec des privilèges.

Ce n’est pas que, dans l’ensemble, les hommes ne bénéficient pas d’avantages, mais il est très difficile de comprendre comment une professionnelle de la classe moyenne de Londres pourrait avoir moins d’avantages pour eux qu’un batteur de panneau de 18 ans de Wigan.

Les mêmes personnes qui souhaiteraient bonne chance aux Irlandais le jour de la Saint-Patrick ou célébreraient des fêtes religieuses comme l’Aïd ont rapidement dédaigné l’idée que n’importe qui devrait célébrer l’Angleterre ou l’anglais. Crédit : Getty Images – Getty

Dans Fleabag, je préfère être Phoebe Waller-Bridge que le mec qui rééquilibre son pneu.

Ce genre de tribalisme ne convient pas vraiment à la Grande-Bretagne, il nous met mal à l’aise.

Notions simplistes

Politiquement, je sais où je veux aller. Un pays dynamique qui n’a pas peur de se défendre.

Un dialogue social inclusif qui a du sens pour tout le monde et pas seulement pour les guerriers de la culture qui le débattent en ligne.

Une acceptation de la droite et de la gauche comme deux idées concurrentes pour une société meilleure, où les arguments doivent être gagnés plutôt que roulés à la vapeur avec des notions simplistes de bons et de méchants.

Dans Fleabag, je préfère être Phoebe Waller-Bridge que le mec qui rééquilibre son pneu. Crédit : AP

Oubliez donc les guerres culturelles – la politique reste le véritable champ de bataille pour améliorer de manière significative la vie des gens et lors des dernières élections, la gauche s’est sentie aussi loin de la victoire qu’elle ne l’avait jamais été.

Ils m’avaient eu à un moment donné, mais je ne les vois pas me récupérer, pas avant longtemps.

Where Did I Go Right?: How The Left Lost Me, de Geoff Norcott, est publié par Monoray, 14,99 £, relié. Également disponible en livre audio et en ebook.

Où suis-je allé à droite ? : Comment la gauche m’a perdu, par Geoff Norcott Crédit : Monoray