Cher, traître, beau : la bataille des chemins de terre

Il y avait Woodward Road, où elle a grandi. Après qu’elle ait été pavée, les voitures ont commencé à rouler plus vite devant sa maison et ses parents sont devenus plus protecteurs à l’idée de la laisser jouer dehors. Il y avait Jefferson Hill Road, où elle faisait de l’équitation. Et Drowne Road, où sa mère travaillait autrefois dans une agence de publicité locale. Mme Uhlar lui rendait visite l’après-midi. “Celui-là m’a brisé le cœur”, a-t-elle déclaré.

Ces jours-ci, elle évite complètement de rouler sur des routes pavées, principalement par souci pour ses chevaux. Trop de temps sur l’asphalte, dit-elle, peut rendre un cheval boiteux.

La bataille entre le pavé et le non pavé n’est pas nouvelle. En 1986, le New York Times, dans un article intitulé “Debate on Dirt Roads: Charm vs. Comfort”, racontait comment les habitants de Bedford, Lewisboro et d’autres banlieues de New York connues pour leurs routes secondaires rustiques étaient mécontents des routes impraticables et défoncées.

Pourtant, à travers le pays, à mesure que les pressions de développement augmentent, un nombre croissant de villes prennent des mesures pour préserver les routes en terre. Et dans certains cas, les routes pavées sont restaurées en gravier, a déclaré David Orr, directeur du programme des routes locales de l’Université Cornell.

M. Orr a déclaré que le mouvement avait pris de l’ampleur dans la vallée de l’Hudson après les attentats terroristes du 11 septembre 2001, lorsque de nombreuses personnes ont fui la ville à la recherche de la sécurité et de la tranquillité rurales. Certaines villes ont adopté des lois pour protéger les chemins de terre et établir de nouveaux critères pour le pavage.