Cher suscite des rumeurs de fiançailles avec Alexander Edwards

Cher a déclenché des rumeurs de fiançailles sur les réseaux sociaux après avoir tweeté une photo avec son petit ami, Alexander “AE” Edwards, et une grosse bague en diamant.

“IL N’Y A PAS DE MOTS, ALEXANDER, AE”, Cher, 76 ans, a légendé le message. Dans le poste, Edwards, 36 ans, tenait une bague en forme de poire.

Peu de temps après avoir partagé l’image, Cher a partagé la même photo de la bague, clarifiant apparemment les rumeurs de fiançailles.

“J’ai posté ça parce que ses ongles sont trop cool”, a écrit l’icône de la musique.

CHER, 76 ANS, DIT QU’ELLE ET SON PETIT AMI ALEXANDER EDWARDS, 36 ANS, SONT “PARFAITEMENT CORRESPONDÉS”

Les fans ont rapidement laissé des commentaires, se demandant si Edwards avait proposé ou si la bague était simplement un cadeau de Noël.

“A-t-il proposé ou quoi ..??” un utilisateur a écrit. Un autre a ajouté : “Attendez, attendez, attendez ! C’est une bague en diamant ou une bague avec des diamants ???? Qu’est-ce que ça meeeaaaan ?????????”

Cher, 76 ans, et Edwards, 36 ans, a débuté leur relation en novembre. Depuis lors, les deux ont été aperçus se tenant la main à plusieurs reprises, et Cher a jailli de lui sur son Twitter personnel.

L’interprète de “If I Could Turn Back Time” a qualifié la relation de “plutôt ridicule” lors d’une apparition dans un épisode de “The Kelly Clarkson Show”.

“Sur le papier, c’est un peu ridicule”, a-t-elle plaisanté. “Mais dans la vraie vie, on s’entend bien.”

Elle a précisé: “Il est fabuleux, et je ne donne pas aux hommes des qualités qu’ils ne méritent pas. Il est très gentil. Il est très intelligent. Il est très talentueux et il est vraiment drôle. Et je pense qu’il est plutôt beau.”

Cher a répondu aux critiques sur sa relation avec le beaucoup plus jeune Edwards.

“Je ne nous défends pas. Les haineux vont détester… non [sic] Peu importe que nous soyons heureux et que nous ne dérangeons personne”, a précédemment écrit Cher sur Twitter.

Avant leur relation, Edwards sortait avec le mannequin Amber Rose. Les deux partagent un fils de trois ans ensemble.

Cher a une longue liste d’anciens amants célèbres, dont Val Kilmer. L’actrice a expliqué qu’elle “aime toujours” Kilmer, dans un essai publié l’année dernière.

“Il ne ressemble à personne que j’ai jamais connu”, a-t-elle écrit pour le magazine People. “Il est exaspérant et hystérique. Passionnant et drôle, et ne fait pas ce que les autres font. Je ne sais pas comment nous sommes restés amis, nous l’avons fait. Nous n’avons pas essayé. Nous l’avons juste été.”

