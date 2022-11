Cher sort au milieu d’une nouvelle romance avec un homme beaucoup plus jeune; Vanessa Hudgens et Khloe se déchaînent pour les prix CFDA

Tous les yeux étaient rivés sur Cher alors qu’elle faisait sa première apparition sur le tapis rouge aux CFDA Fashion Awards 2022 à New York lundi après avoir confirmé sa romance avec Alexander “AE” Edwards ce week-end.

L’icône de 76 ans est sortie dans une veste en cuir noire classique et une jupe assortie avec une fente à hauteur de cuisse tout en marchant aux côtés des fondateurs de Chrome Hearts Laurie Lynn et Richard Stark, qui ont reçu le Geoffrey Beene Lifetime Achievement Award.

Cher a remonté le temps il y a quelques jours lorsqu’elle est devenue publique avec son petit ami de 36 ans. Plus tard, elle a défendu leur romance naissante sur Twitter dimanche en écrivant que “l’amour ne connaît pas les mathématiques” et en disant que “les ennemis vont détester”.

Les prix du Council of Fashion Designers of America ont également fait ressortir quelques ensembles uniques, avec Vanessa Hudgens et Khloe Kardashian en tête pour les fils transparents.

CHER RÉPOND AUX CRITIQUES SUR LA ROMANCE AVEC UN PETIT AMI BEAUCOUP PLUS JEUNE, ALEXANDER EDWARDS

Cher, qui vient également d’être nommé le nouveau visage de la maison de couture de luxe Balmain, rayonnait positivement en entrant dans l’événement du 60e anniversaire à la Casa Cipriani.

CHER REPÉRÉE AVEC UN HOMME MOITIÉ DE SON ÂGE, REJOIGNANT UNE LONGUE LISTE D’AMOUREUX DE HOLLYWOOD, DONT TOM CRUISE ET VAL KILMER

Khloe Kardashian, qui est entrée aux côtés de LaQuan Smith, portait une robe de couleur cuivre avec une découpe massive le long de son ventre et vers sa poitrine.

La robe moulante et transparente comportait également un col roulé et une manche longue. Elle a lissé ses cheveux en un chignon serré et portait une paire de boucles d’oreilles en diamants étincelants.

Vanessa Hudgens a drapé un chemisier en mousseline blanche à manches longues sur ses bras tout en montrant sa lingerie en dentelle noire dans un ensemble Vera Wang entièrement personnalisé.

Ses cheveux bruns étaient portés avec une raie au milieu et coiffés de manière experte directement sur ses épaules par Danielle Priano, la maquilleuse Tonya Brewer créant un smokey eye et un éclat naturel.