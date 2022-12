Cher s’extasie sur son petit ami AE, défend un écart d’âge de 40 ans

L’icône de la pop a poursuivi en expliquant son raisonnement derrière sortir avec un homme tellement plus jeune qu’elle, disant à l’animatrice Kelly Clarkson qu’elle n’aurait “jamais eu de rendez-vous” si elle s’en tenait aux hommes de son âge.

“Les hommes plus âgés ne m’aimaient pas tant que ça”, a déclaré Cher. “Tu vois ce que je veux dire? J’ai eu quelques petits amis qui tournaient autour de mon âge, mais ils ne m’aimaient tout simplement pas pour une raison quelconque. Et peut-être que les hommes plus jeunes ne se soucient pas de savoir si vous êtes drôle ou scandaleux et que vous voulez faire des choses stupides, et vous avez une forte personnalité. Je n’abandonne ma personnalité pour personne, d’accord ? »