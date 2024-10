Cher se produit au défilé de mode Victoria’s Secret 2024 : regardez

Cher a servi le glamour classique alors qu’elle défilait lors du défilé de mode Victoria’s Secret relancé mardi. La pop star emblématique était en tête d’affiche du spectacle et elle a interprété un medley de ses tubes « Strong Enough » et « Believe », transformant le podium en une piste de danse disco alors que Gigi et Bella Hadid parcouraient le podium et exprimaient ses chansons. » paroles.

Avant de monter sur scène, des photos des moments de mode les plus emblématiques de Cher (merci à Bob Mackie) ont été diffusées sur scène tandis qu’une chorale chantait à l’unisson. Cher est ensuite montée sur scène sous les applaudissements avec « Strong Enough », entourée d’une douzaine de danseurs qui reflétaient ses cheveux noirs lisses et sa tenue corsetée.

La caméra s’est tournée vers des clips de mannequins regardant dans les coulisses avant que Cher ne monte sur une plate-forme dorée pour interpréter sa chanson classique « Believe » alors que les mannequins commençaient à affluer sur la piste vêtus de rouges. (Bella Hadid a été la dernière à monter sur scène alors que la caméra se tournait vers le public étoilé, dont faisait partie Queen Latifah.)

Après que Hadid ait défilé et que Cher ait quitté la scène, Tyra Banks a marqué son grand retour dans un look corset, accompagnée des dizaines de mannequins qui ont participé au défilé de mode de cette année.

Tendance

L’apparition de Cher dans la série fait suite à la sortie de sa compilation des plus grands succès Pour toujours. Elle continuera à remonter le temps avec ses mémoires éponymes cet automne. Divisé en deux volumes, Première partie de sa vie sera publié en novembre. L’icône de la pop sera intronisée au Rock & Roll Hall of Fame lors de la cérémonie de ce week-end à Cleveland.

Le défilé de mode Victoria’s Secret a été diffusé chaque année de 1995 à 2018. Le défilé de 2019 a été annulé en raison des mauvaises audiences de l’année précédente ainsi que de l’examen minutieux du public visant l’organisateur du spectacle, Edward Razek, qui avait fait des commentaires sur le fait de ne pas vouloir présenter des personnes transgenres ou plus. -des modèles de grande taille dans son spectacle. Razek a fait face à de nouvelles critiques pour avoir favorisé une culture de misogynie et de harcèlement au sein de la marque, avant de démissionner.