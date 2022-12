Cher révèle que sa mère Georgia Holt “souffrait tellement” avant de mourir

La chanteuse Cher, 76 ans, a révélé que sa mère, Georgia Holt, souffrait beaucoup lorsqu’elle est décédée la semaine dernière à l’âge de 96 ans.

Holt et Cher étaient proches car tous deux étaient des auteurs-compositeurs-interprètes. Ils ont collaboré en 2013 pour l’album préenregistré des années 80 de Holt, “Honky Tonk Woman”. Pendant des mois, Holt a lutté contre un certain nombre de maladies différentes et a été hospitalisé pour une pneumonie en septembre.

“La vérité…. Elle a été malade, et s’est ralliée, puis elle est devenue mauvaise, elle souffrait tellement”, a annoncé Cher via Twitter mardi, trois jours après la mort de sa mère.

“Finalement, elle a codé sur [the] chemin vers Hosp. Au moment où nous sommes arrivés à l’hôpital… .La femme qui était ma maman KICK ASS n’était pas longue[er] Ici”, a-t-elle ajouté.

L’interprète de “Heart of Stone” a annoncé la nouvelle de la mort de sa mère sur Twitter ce week-end dans une déclaration accompagnée d’un emoji au visage triste.

De plus, Cher et Holt ont pris la parole en public, notamment pour le documentaire de 2013 “Dear Mom, Love Cher”, qui a exploré la vie de famille du duo. Holt a été mariée six fois au cours de sa vie ainsi que deux fois avec le père biologique de Cher, John Sarkisian.

Holt a eu un deuxième enfant avec son deuxième mari John Southall, Georganne LaPierre, et a eu deux petits-enfants par Cher, Chaz Bono et Elijah Blue Allman. Elle laisse également dans le deuil son partenaire de longue date Craig Spencer, qui a entretenu une relation avec Holt depuis 1976.