Cher révèle ce que l’on ressent vraiment en étant enfin intronisé au Temple de la renommée du rock & roll

L’icône de la musique a également expliqué comment elle passait du temps avec le fils d’AE – qu’il partage avec Amber Rose – alors que la famille recomposée posait ensemble devant les caméras lors d’un autre événement.

L’interprète de « Believe » était présent à l’événement avec son petit ami, Alexandre ‘AE’ Edwards et son fils Slash, cinq ans, le trio posant ensemble sur le tapis rouge pour les photographes.

Slash appréciait clairement les feux de la rampe alors qu’il souriait d’une oreille à l’autre pour les caméras, tandis que Cher baissait les yeux et riait de ses poses. Lorsque les médias lui ont demandé à quel point elle s’amusait avec le fils d’AE, Cher a simplement répondu : « Tellement ».

Bien que l’icône s’y connaisse en matière de spectacle – ayant travaillé dans l’industrie de la musique pendant plus de six décennies – elle a également déclaré aux médias que les spectacles du Cirque la laissaient sans voix. « La première fois que je l’ai vu [Cirque du Soleil] Je ne pouvais pas parler, j’étais comme une enfant », a-t-elle déclaré.

Cher, 77 ans, explique pourquoi elle sort avec des hommes plus jeunes au milieu d’une romance avec AE Edwards, 38 ans

Cher a beaucoup été avec AE et Slash récemment. Le duo a également soutenu l’icône à Cleveland lorsqu’elle a été intronisée au Rock & Roll Hall of Fame.

Alors qu’elle acceptait cet honneur sur scène le 19 octobre, l’actrice oscarisée a plaisanté en disant qu’il était « plus facile de divorcer de deux hommes » – faisant référence à ses ruptures très médiatisées avec ses défunts ex célèbres Sonny Bono et Gregg Allman – que cela ne l’a été. obtenir son intronisation.