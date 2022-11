Cher répond aux critiques sur la romance avec son petit ami beaucoup plus jeune, Alexander Edwards

Cher a répondu aux critiques sur sa relation avec son nouveau petit ami – qui a 40 ans de moins qu’elle.

Le musicien de 76 ans a récemment été photographié main dans la main avec le directeur musical de 36 ans Alexander “AE” Edwards.

Elle s’est rendue sur Twitter pour confirmer la romance en partageant une photo de l’exécutif de Def Jam. “Alexander”, a-t-elle écrit dans la légende avec un emoji au cœur rouge.

Cher a ensuite révélé des détails sur sa nouvelle relation dans une série de réponses.

CHER REPÉRÉE AVEC UN HOMME MOITIÉ DE SON ÂGE, REJOIGNANT UNE LONGUE LISTE D’AMOUREUX DE HOLLYWOOD, DONT TOM CRUISE ET VAL KILMER

Edwards a rencontré sa famille et la traite “comme une reine”.

L’interprète de “If I Could Turn Back Time” a également riposté aux “haineux”.

“Je ne nous défends pas. Les haineux vont détester… non [sic] Peu importe que nous soyons heureux et que nous ne dérangeons personne”, a écrit Cher.

Avant leur relation, Edwards sortait avec Amber Rose. Les deux partagent un fils de trois ans ensemble.

Rose a affirmé qu’Edwards l’avait trompée avec 12 femmes au cours de leur relation. Le directeur de la musique a confirmé la nouvelle lors d’un Instagram Live en août 2021.

“‘S—, je me suis fait prendre'”, a-t-il dit en réponse aux affirmations d’Amber. “Je me suis fait prendre avant, tu sais? Et elle en a assez, évidemment. Je l’aime, cependant. C’est comme ma meilleure amie, la mère de mon fils. J’aime mon beau-fils aussi, mais… j’aime les femmes.”

“C’est juste qui je suis, et ce n’est pas comme ça qu’elle veut être aimée”, a-t-il ajouté.

Cher a une longue liste d’anciens amants célèbres, dont Val Kilmer. L’actrice a expliqué qu’elle “aime toujours” Kilmer dans un essai publié l’année dernière.

“Il ne ressemble à personne que j’ai jamais connu”, a-t-elle écrit pour le magazine People. “Il est exaspérant et hystérique. Passionnant et drôle, et ne fait pas ce que n’importe qui d’autre fait. Je ne sais pas comment nous sommes restés amis, nous l’avons fait. Nous n’avons pas essayé. Nous étions juste.”

