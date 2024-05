Cher remporte une bataille juridique de plusieurs années concernant les redevances avec la veuve de Sonny Bono

Cher a gagné une bataille juridique avec Mary Bono au sujet des redevances provenant du travail de Cher avec son défunt ex-mari Sonny Bono.

Selon des documents obtenus par Fox News Digital, le juge de district américain John Kronstadt du district central de Californie a statué mercredi que Cher aurait dû recevoir un peu plus de 418 000 $ de redevances au 30 juin 2022.

« En ce qui concerne les dommages qui en résultent, les parties conviennent que Wixen a distribué au moins 187 000 $ de redevances de composition aux héritiers de Sonny qui, sans la résiliation invalide, auraient été distribuées à [Cher]; de ce montant, au moins 93 500 $ ont été versés à [Mary]. Les parties ne contestent pas non plus qu’au 30 juin 2022, Wixen [Music Publishing] détenait 418 156,82 $ en redevances de composition qui auraient été distribuées à [Cher] », a écrit le juge.

Les représentants de Cher et Mary Bono n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

En 2021, Cher a déposé une plainte d’un million de dollars contre Mary Bono et d’autres personnes impliquées dans la succession, alléguant une rupture de contrat.

Elle a affirmé que Mary avait tenté de mettre fin aux dispositions autorisant Cher à détenir 50 % de la composition musicale du duo et à enregistrer des redevances pour des succès comme « I Got You Babe » et « The Beat Goes On ».

Les documents obtenus par Fox News Digital à l’époque citent un « accord de mariage de 1978 » que Sonny et Cher ont conclu après leur séparation. Cher affirme que les ex « ont accepté le partage égal de leurs biens communautaires » et que ceux-ci lui ont été « irrévocablement attribués ».

Selon le procès, « vers 2016, les héritiers, ou la majorité d’entre eux, avec l’aide ou la participation de Wixen [Music Publishing], a émis un avis de résiliation à divers éditeurs de musique ou autres sociétés à qui Sonny avait accordé un transfert ou une licence des droits d’auteur renouvelés, ou des droits qui en découlent, sur les compositions musicales. L’avis des héritiers précisait diverses dates effectives de résiliation allant de 2018 à 2026. »

Mary, fiduciaire du Bono Collection Trust, a exercé les « droits de résiliation » de la loi sur le droit d’auteur en 2016, qui permettent aux auteurs-compositeurs ou à leurs héritiers de « récupérer… les droits qui avaient été précédemment transférés à des tiers » après 35 ans.

Ils ont allégué que le licenciement avait été effectué « à l’insu » de Cher et sans sa « participation ».

La décision du juge Kronstadt a déclaré mercredi : « En examinant des accords similaires attribuant des droits de redevance plutôt que des droits d’auteur sous-jacents, les tribunaux de circuit ont déterminé qu’un droit de recevoir des redevances est distinct de l’octroi de droits d’auteur », ce que Mary avait cité.

La plainte de Cher pour rupture de contrat a également été accueillie en partie.

La demande reconventionnelle de Mary visant à obtenir un jugement déclaratoire quant aux « droits et obligations de Cher concernant la sélection d’un administrateur » pour la succession a été accordée en partie, ce qui signifie que Mary peut demander que la succession soit gérée par « une entité détenue et contrôlée par les héritiers de Sonny en tant qu’administrateur des redevances ». « , et Cher peut « faire des objections raisonnables aux termes d’un tel accord, y compris le caractère raisonnable des frais d’administration ».

Les documents ne précisaient pas comment ni quand Cher recevrait ses gains impayés.