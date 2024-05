Cher remporte le procès pour redevances contre la veuve de Sonny Bono | Cher

Cher a eu gain de cause dans un procès de longue date qu’elle a intenté contre la veuve de son ancien partenaire musical et mari, Sonny Bono.

Cher avait reçu des redevances sur son catalogue de chansons en tête des charts avec Bono depuis un accord lors de leur divorce de 1978, qui stipulait que les revenus de publication seraient répartis également entre les deux hommes. Bono est décédé en 1998 et sa part est passée à ses héritiers.

En 2016, la veuve Mary Bono – une politicienne qui a succédé à Sonny à la Chambre des représentants des États-Unis après son décès – a exercé une caractéristique de la loi sur le droit d’auteur qui permet aux auteurs-compositeurs et à leurs héritiers de récupérer les droits qu’ils ont renoncés, arguant qu’elle était désormais propriétaire des éditions de Sonny. droits. Des redevances ont été retenues à Cher en 2021 et la chanteuse a intenté une action en justice, ses avocats arguant que la clause de résiliation utilisée par Mary était « totalement inapplicable » au partage des redevances convenu dans l’accord de divorce.

Cette affaire a désormais été tranchée en faveur du Cher, un juge ayant statué qu’« un droit à percevoir des redevances est distinct de l’octroi d’un droit d’auteur » et que Cher devrait continuer à recevoir une compensation financière conformément à l’accord.

Cher est dû autour 418 000 $ de redevances qui ont été retenus pendant le conflit, grâce à la popularité continue des chansons de Sonny & Cher telles que I Got You Babe et The Beat Goes On.

Le juge de district américain qui a rendu la décision, John Kronstadt, avait déjà penché en faveur de Cher dans une affaire Audience de févrierdisant alors : « Je ne pense pas que le préavis de résiliation puisse affecter [Cher’s] avis des droits contractuels.

Ni Cher ni Mary Bono n’ont commenté la décision du juge. Le Guardian a contacté les représentants de chacun pour commentaires.

Cher, 78 ans, a poursuivi une carrière solo extrêmement réussie après sa séparation d’avec Bono, y compris un retour à la fin des années 90 généré par le succès mondial de son single Believe.

Elle a sorti son dernier album, la collection saisonnière Noëlen octobre 2023. Le single DJ joue une chanson de Noël en tête du palmarès Billboard Adult Contemporary, ce qui signifie que Cher a marqué un succès n ° 1 sur un palmarès Billboard pendant sept décennies consécutives.