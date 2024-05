Cher remporte le procès contre la veuve de Sonny Bono pour le paiement de redevances

Cher a gagné son procès de plusieurs années contre la veuve de Sonny Bono concernant le paiement de redevances pour des chansons comme « I Got You Babe » et « The Beat Goes On ».

L’artiste lauréat d’un Grammy a poursuivi Mary Bono en 2021, l’accusant d’avoir retenu des redevances sur le catalogue Sonny & Cher. Le procès civil fédéral indique que Cher et Sonny avaient convenu « d’un partage égal de leurs biens communautaires » après leur divorce en 1975, ce qui comprenait une répartition égale des paiements de redevances musicales. Le couple avait constitué le Duo pop des années 60 et 70 Sonny et Cher se sont mariés de 1967 à 1975.

Cher a déclaré dans son procès que le partage 50-50 s’était poursuivi après sa mort dans un accident de ski en 1998. Cependant, Mary Bono a informé Cher qu’elle n’avait plus droit à sa part des paiements en vertu de la loi sur le droit d’auteur, qui permet aux auteurs-compositeurs et à leurs aux héritiers de reconquérir le contrôle de la propriété intellectuelle cédée à des tiers.

Recommandé

Dans une décision rendue mercredi, le juge John A. Kronstadt s’est prononcé en faveur de Cher, lui permettant de continuer à recevoir des paiements. Depuis le début du litige, plus de 400 000 $ ont été retenus au chanteur, indique le dossier.

NBC News a contacté les avocats de Cher et Mary Bono pour commentaires.