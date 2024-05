Cher remporte la bataille de la royauté avec la veuve de Sonny Bono

Cher a gagné son procès en matière de droit d’auteur qui dure depuis des années contre la veuve de Sonny Bono concernant le paiement de redevances sur le catalogue Sonny & Cher, a statué mercredi un juge fédéral du district central de Californie.

Le différend lié au procès de Cher remonte à plusieurs années. Lorsqu’elle et Sonny ont réglé leur divorce en 1978, il a été déterminé que Cher avait droit à une participation de 50 % dans le catalogue d’édition Sonny & Cher. Après la mort de Sonny en 1998, les héritiers de Cher et Bono ont conclu un partenariat pour les chansons. Mais en 2016, Mary Bono a exercé les « droits de résiliation » du Copyright Act, qui permettent aux auteurs-compositeurs ou à leurs héritiers de reprendre le contrôle de leurs droits d’édition aux États-Unis après 35 ans. En 2021, Mary Bono a affirmé que grâce à ces droits de résiliation, elle pouvait cesser de payer des redevances, et Cher a ensuite intenté une action en justice.

Selon la décision rendue mercredi, le juge de district américain John Kronstadt a déterminé que Cher avait droit à ces redevances même si les droits de résiliation étaient exercés, confirmant ainsi la décision provisoire qu’il avait rendue en février.

Sonny & Cher ont été actifs du début des années 60 jusqu’à leur divorce, période pendant laquelle Sonny Bono a écrit plusieurs des plus grands succès du duo, notamment « I Got You Babe », « Baby Don’t Go » et « The Beat Goes On ». En 2015, Pierre roulante a placé Sonny & Cher au numéro 18 sur la liste des plus grands duos de tous les temps.

Selon la décision de mercredi, environ 418 000 $ de redevances auraient été versées à Cher au 30 juin 2022. Les représentants de Cher et Mary Bono n’ont pas immédiatement répondu à Pierres qui roulent demandes de commentaires