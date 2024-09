Cher règle la guerre de tutelle avec son fils Elijah Blue Allman

Cher a abandonné sa demande de tutelle ordonnée par le tribunal sur son fils Elijah Blue Allman après avoir conclu un accord privé avec le seul enfant qu’elle partage avec le défunt musicien Gregg Allman, a déclaré vendredi un avocat du chanteur superstar à un juge californien.

« Je suis heureux d’annoncer qu’à la suite d’une médiation avec [two private judges]« Les parties ont réglé cette affaire en privé et le requérant souhaite maintenant mettre fin à cette procédure judiciaire », a déclaré l’avocate de Cher, Gabrielle Vidal, au tribunal. L’avocate a déclaré que Cher souhaitait rejeter sa requête sans préjudice, ce qui signifie qu’elle se réserverait le droit de la déposer à nouveau si nécessaire. C’est en décembre dernier que Cher a demandé pour la première fois le contrôle de la tutelle sur les finances d’Elijah, affirmant qu’il était « urgent » de le protéger. Dans les documents déposés au tribunal, elle a déclaré que son fils était « actuellement incapable de gérer ses biens en raison de graves problèmes de santé mentale et de toxicomanie ».

Interrogé vendredi par le tribunal pour savoir s’il était d’accord avec la déclaration de Vidal selon laquelle l’affaire avait été réglée, l’avocat d’Allman, Steven K. Brumer, a répondu : « Très certainement. »

« Je n’ai pas les documents, mais je peux accepter votre représentation au nom de votre cliente selon laquelle elle cherche à retirer la pétition. Je rejetterai la pétition sans préjudice », a déclaré la juge Jessica Uzcategui de la Cour supérieure du comté de Los Angeles. « Félicitations à vous tous et prenez soin de vous. »

Après le jugement, le cabinet d’avocats d’Allman, Cage & Miles, a publié une déclaration : « Ce résultat permet aux parties de se concentrer sur la guérison et la reconstruction de leur lien familial, un processus qui a commencé pendant la médiation et se poursuit aujourd’hui. »

Ni Cher ni Allman n’ont comparu lors de l’audience rapide qui s’est tenue dans un palais de justice du centre-ville de Los Angeles. C’est en mai dernier qu’elles ont convenu de « mettre en pause » leur bataille judiciaire publique et de tenter de résoudre leur différend à huis clos.

Lors d’une première audience dans cette affaire en janvier dernier, l’équipe juridique de Cher a demandé une décision d’urgence accordant le contrôle des finances d’Allman avant une distribution attendue de la succession de son père. Cette demande a été refusée au motif qu’Allman méritait plus de temps pour examiner et répondre aux réclamations de sa mère. Cher a comparu par vidéo lors d’une audience de suivi trois semaines plus tard, mais s’est à nouveau vu refuser les pouvoirs de tutelle en attendant une audience plus large.

Choix de l’éditeur

Allman, 48 ans, a assisté aux deux audiences en personne et s’est opposé à la requête de sa mère. Lors d’une troisième audience en mars, Cher a obtenu un délai pour rassembler les dossiers médicaux. Ses avocats ont déclaré qu’elle était prête à payer pour une médiation privée en attendant si Allman acceptait d’y participer. « Cher aimerait beaucoup avoir l’occasion de s’assurer qu’elle a pris toutes les mesures possibles pour essayer de résoudre ce problème de manière informelle », a déclaré Vidal au tribunal.

Les avocats de Cher ont déclaré qu’elle craignait sincèrement pour la sécurité de son fils, car sa lutte contre la dépendance était aggravée par un diagnostic de santé mentale qui « conduit à des périodes de psychose ». Vidal a déclaré qu’Allman avait été placé en hospitalisation d’office à plusieurs reprises, notamment en septembre 2023. L’avocat a déclaré que Cher était terrifiée à l’idée que la « vie » de son fils soit « en danger » et qu’il soit trop vulnérable pour gérer en toute sécurité les 120 000 $ estimés qu’il reçoit chaque année en héritage.

« La crainte est que s’il reçoit cette distribution, et pendant une période de stress, cela le conduira à consommer de la drogue. Cette procédure a été engagée parce que Cher a été clairement informé par les médecins qui le soignent que si elle ne prenait pas cette mesure en tant que mère, on craignait qu’il se retrouve à nouveau dans la rue », avait déclaré Vidal au tribunal.

« Je ne remets pas en question la motivation de la demande de Cher, qui aurait été motivée par l’inquiétude pour son fils », a déclaré la juge Jessica Uzcategui en janvier. « Et je comprends les problèmes qui se chevauchent peut-être en ce qui concerne la toxicomanie et la santé mentale qui ont affecté la personne sous tutelle proposée dans le passé. Je ne pense pas qu’il remette cela en question non plus. Je vois beaucoup de reconnaissance de cela dans certains documents », a déclaré la juge. Mais les inquiétudes ne sont pas des « preuves suffisantes », a-t-elle déclaré, en rejetant les demandes d’urgence de Cher, mais en ne rejetant pas la requête sous-jacente.

Tendance

En rapport

Dans les documents déposés au tribunal, Allman a admis avoir lutté contre la dépendance, mais a déclaré que ses tests de dépistage de drogues et d’alcool se sont révélés négatifs lors d’une série de tests volontaires effectués en janvier. Il a déclaré au tribunal qu’il avait loué une nouvelle résidence et qu’il était en train d’embaucher un directeur commercial. « Au cours des deux semaines qui ont suivi l’audience initiale, j’ai réussi à gérer mes revenus et mes dépenses et je me suis abstenu de consommer des substances illicites qui ont historiquement causé les incidents qui ont suscité l’inquiétude de ma mère », avait écrit Allman auparavant. « Je vais bien et je n’ai pas besoin de l’aide que ma mère m’offre. »

Tout au long de l’affaire, Cher et ses avocats ont déclaré qu’elle souhaitait seulement protéger son fils. « La requérante a travaillé sans relâche pour qu’Elijah soit soigné et lui apporte l’aide dont il a besoin », a déclaré sa requête initiale. « La requérante aime énormément Elijah et a toujours agi en ayant à l’esprit ses meilleurs intérêts. »