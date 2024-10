Cher reçoit un baiser de son petit ami Alexander ‘AE’ Edwards sur le tapis rose du défilé Victoria’s Secret 2024

Cher et son petit ami, Alexander « AE » Edwards, se sont mis à l’aise sur le tapis rose du défilé de mode Victoria’s Secret 2024.

Le rappeur, 38 ans, a été photographié en train de faire un bisou à l’icône pop, 78 ans, alors qu’il posait pour les photographes à son arrivée à la serre Duggal à Brooklyn, New York, mardi.

Cette dernière avait l’air presque méconnaissable alors qu’elle abandonnait ses mèches noires emblématiques pour de longs cheveux blonds.

Cher et son petit ami, Alexander « AE » Edwards, se sont emballés sur le PDA au défilé de mode Victoria’s Secret mardi. Getty Images

Le couple a posé pour les photographes en arrivant au spectacle organisé à la Duggal Greenhouse à Brooklyn, New York. Getty Images

Cher était stupéfaite sur le tapis, vêtue d’un blazer de couleur foncée associé à un haut en résille noir et un pantalon de style Harlem.

Quant à Edwards, il portait un costume noir, une chemise boutonnée blanche et une cravate multicolore.

La chanteuse de « Believe » devrait se produire pendant le défilé de mode, même si on ne sait pas exactement ce qu’elle chantera.

La chanteuse de « Believe » avait l’air méconnaissable avec ses mèches blondes. Stephen Lovekin/Shutterstock

Edwards portait un costume noir mardi. Stephen Lovekin/Shutterstock

Cher a minimisé sa performance lors d’une interview avec la personnalité Internet Olivia Culpo avant l’émission explosive.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle porterait sur le podium, la gagnante d’un Grammy a répondu : « Ce n’est pas grand-chose… Ce n’est pas grave !

« N’espérez pas grand-chose, je vais y aller et faire de mon mieux. »

Cher portait un blazer, un haut en résille et un pantalon. Stephen Lovekin/Shutterstock

La pop star se produira au défilé de mode. FilImage

« Je suis vraiment très enthousiasmée par toutes les femmes, par le fait qu’il n’y a que des femmes », a-t-elle poursuivi. « Ils sont géniaux. Je les ai tous rencontrés et nous avons passé un très bon moment ces derniers jours.

« Je suis fière que les femmes soient capables de bien des manières, pas de toutes, mais d’une certaine manière, de trouver leur propre destin. »

Cher et Edwards, quant à eux, sont toujours aussi forts depuis leur première rencontre en 2022.

Elle n’a pas fait d’histoires à propos de sa performance lors de son interview sur le tapis rose. Marijo Cobretti / SplashNews.com

Cher et Edwards ont commencé à sortir ensemble en 2022. Corbis via Getty Images

Plus tôt cette année, la chanteuse de « Strong Enough » a révélé qu’elle avait choisi de sortir avec quelqu’un de plus jeune parce que ceux de son âge sont « tous morts ».

La pop star a également clairement indiqué qu’elle ne se souciait pas de ce que les gens pensaient de sa romance avec Edwards, qui est de 40 ans son cadet.

Le couple est souvent aperçu en train de voyager ensemble ou de faire ses bagages sur le PDA lors d’événements prestigieux.