Cher Père Noël – Les élèves de 1re et 2e année de la Colombie-Britannique ont une longue liste de questions pour le Jolly Old Elf

Plus tôt ce mois-ci, les élèves de 1re et 2e année de l’école primaire Sunnyside à South Surrey ont écrit leurs lettres au Père Noël et ont eu la gentillesse de les partager avec Médias de la presse noire avant de les expédier au pôle Nord.

Et garçon, oh, garçon, ces enfants ont beaucoup de questions, Père Noël.

Maintenant, nous savons que le Jolly Old Elf n’a aucun mal à lire et à comprendre chaque lettre qu’il reçoit, mais cela fait partie de sa magie et pas quelque chose que nous autres pouvons faire.

Nous nous sommes efforcés d’imprimer les lettres ici, telles qu’elles ont été écrites, mais à certains endroits, les assistants du Père Noël (enseignants de Sunnyside) sont intervenus pour peaufiner un peu l’orthographe, assurez-vous simplement que les souhaits de Noël de leurs jeunes élèves se sont exprimés haut et fort.

Cher Père Noël,

Suis-je sur la liste des méchants ?

Sinon, voici ce que je veux pour Noël :

Un oreiller de lecture, la maison de poupée de Gabby, des crocos moelleux, un oreiller en forme d’arc-en-ciel, un ensemble de bracelets, un baume à lèvres chaton, un kit de fabrication de bombes de bain, la maison de jeu de Chelsea, une piscine, un scooter électrique ! UN NOUVEAU LIT !!!

Amour, BE, 2e année

•••

Cher Père Noël,

Merci pour le Duplo (l’année dernière). Faites-vous tous les cadeaux ?

Amour, DB, 1re année

•••

Cher Père Noël,

Quel froid fait-il au pôle Nord ? Suis-je sur la liste des coquins ou… sur la liste des gentils ?

Maintenant, laissez-moi vous dire ce que je veux.

1. Reines endormies

2. Bâton sauteur

3. Corde à sauter (pour une personne)

4. Kit de gros slime

Amour de, AAA, 2e année

•••

Cher Père Noël,

Comment allez vous? J’espère que vous passez un bon moment !

Je me demande combien de temps faut-il pour que votre lettre arrive chez moi ?

J’ai tellement de questions!

Pourquoi es-tu si populaire ?

Savez-vous parler, lire et écrire toutes les langues du monde ?

Quel âge as-tu?

Quel âge a Mme Claus ?

Comment vole le renne ?

Rudolph, Comet, Dasher Dancer sont-ils les seuls rennes au pôle Nord ?

Quel froid fait-il au pôle Nord ?

J’aimerais une de ces queues de sirène qui changent de couleur quand on la met dans l’eau.

Amour, Illinois, 2e année

•••

Cher Père Noël,

Merci pour les voitures (l’année dernière).

Combien de biscuits mangez-vous au Père Noël ? Pouvez-vous me donner un iPhone.

Amour, BS, 1re année

•••

Cher Père Noël,

Pouvez-vous me dire comment mosh PePoll est sur la liste des notes ?

Tout ce que je veux pour Noël, c’est L’AMOUR.

Amour de BR, 2e année

•••

Cher Père Noël,

Vous aimez le chocolat chaud ?

Je veux des jouets de cinéma s’il vous plaît.

À partir de, HD, 2e année

•••

Cher Père Noël,

Y a-t-il des pingwuns au pôle Nord ? Pour Noël, je voudrais un serpent Rimot Cantroll (télécommande), une souris Rimot Cantroll et une boîte de bonbons.

Enfin et surtout, un fabricant de scwishy.

Amour de AJ, 2e année

•••

Cher Père Noël,

Quel est votre biscuit préféré ?

Je voudrais une voiture.

Amour, savoirs traditionnels, niveau 1

•••

Cher Père Noël,

Je veux un vrai téléphone.

Comment ca va?

Où es tu?

Où habites-tu?

Amour, CZ, 2e année

•••

Cher Père Noël,

Merci pour la montre (l’année dernière).

Est-ce que tu conduis une voiture?

Amour, SW, 1re année

•••

cher Père Noël,

J’aime Noël et toi ?

Je sais que ce n’est pas Noël, mais qu’est-ce que vous ne ferez pas pour Noël ?

Je ne vais pas ceux-ci. Ty fighter, planches de kava et livre de coloriage star wars.

Amour, OH, 2e année

•••

Cher Père Noël,

Comment s’appellent vos rennes ?

Nourrissez-vous vos rennes ?

Amour, NM, 1re année

•••

Cher Père Noël,

Père Noël, s’il vous plaît, codez-moi, donnez-moi 19 cartes pokemon et 5 bokugon (Bakugan).

Merci Père Noël.

Shree, 1re année

•••

Cher Père Noël,

Cette année, je voudrais un LOL Surprise OMG fashion Runway Mega Lego Disney Ultimate Adventure Castle et un LOL OMG Movie Magic Ms. Direct

Je me demande comment fonctionne votre usine au pôle Nord ? Je parie qu’il fait froid là-bas.

J’espère que vous passerez un merveilleux Noël et une bonne année.

Amour, ZC, 2e année

•••

Cher Père Noël,

Comment ca va?

Entourez lequel.

*bien* *d’accord* *mauvais*

Comment votre slaye n’est-il pas brisé?

Vous savez tous ce que je veux pour les crisesmas.

De BKRE, 2e année

•••

Cher Père Noël,

Merci pour le gros nounours (Noël dernier). Pouvez-vous m’offrir un village de lamas ?

Amour, LC, 1re année

•••

Cher Père Noël,

Je veux des chaussettes douillettes pour Noël.

Quel froid fait-il au pôle Nord ?

Combien d’elfes as-tu ?

Portez-vous toujours un manteau rouge ?

de, RS, 2e année

•••

Cher Père Noël,

Comment allez vous?

Combien d’elfes as-tu ?

Quel froid fait-il au Pol Nord ? Je pense que j’ai été bon cette année mais j’aurai un faucon Roll Play Night et un fit bit et Gravitrax.

de, NSP, 2e année

•••

Cher Père Noël,

Merci pour la voiture de l’année dernière. Faites-vous du vélo?

Amour MC, 1re année

•••

Cher Père Noël,

Pour Noël, je voudrais que ma famille soit heureuse s’il vous plaît, Père Noël.

Vous aimez livrer des cadeaux ? Je voudrais une robe pour Lambie, s’il vous plaît,

Amour, EP, 1re année

•••

Cher Père Noël,

Faites-vous du vélo? Comment faites-vous le tour du monde ?

Amour, AL, 1re année

•••

Cher Père Noël,

Puis-je avoir un Lanky Box Aster Foxy.

Amour, Aiden, 1re année

•••

Cher Père Noël,

Merci pour le lapin d’il y a longtemps.

Comment faire le tour du monde en une nuit ?

Amour, MT, 1re année

•••

Cher Père Noël,

Avez-vous beaucoup de rennes?

Je voudrais un livre.

Amour, HD, 1re année

•••

Cher Père Noël,

Merci pour les rollers.

Qu’aimeriez-vous boire?

Amour, FW, 1re année

•••

Cher Père Noël,

Merci pour l’ours en peluche.

As-tu une voiture?

Amour, MM, 1re année

•••

Cher Père Noël,

Merci pour les cadeaux.

Aimez-vous les voitures?

Amour, JC, 1re année

•••

Cher Père Noël,

Merci pour la moto.

Aimez-vous les cookies?

Amour, JL, 1re année

•••

Cher Père Noël,

Combien de biscuits mangez-vous ?

Merci pour le dinosaure. Je voudrais un câlin koala.

Amour, AL, 1re année

•••

Cher Père Noël,

Je pense que j’interdis un bon gril ce yer. Comment vas-tu ?

Quelle est la motte au pôle Nord ? Je baet c’est rele motte.

Je veux pour Noël une camionnette Polly Pocket et un slime cit.

C’est ça.

L’amour de l’IP, 2e année

•••

Cher Père Noël,

Comment ca va? Pouvez-vous me dire qui est sur la liste des coquins ? J’ai été un bon garçon cette année. Ce Noël, puis-je avoir un drone avec lequel je jouerais tous les jours. Je promets de ne pas le casser.

Amour de, HH, 2e année

•••

Cher Père Noël,

Comment ca va? Je le fais bien! Je ne veux pas être inscrit dans votre liste de vilains.

Je veux un manoir et un terrain de jeu qui s’y accroche.

Amour de LH, 2e année

