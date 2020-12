Cher a parlé des moments «difficiles» de la transition de son fils Chaz en 2009.

La légende du chant de 74 ans a accordé une interview sincère à CNN alors qu’elle réfléchissait à l’époque de la transition de Chaz Bono, 51 ans, et à la façon dont elle a grandi en tant que parent pendant cette période.

Alors que Cher a défendu la communauté LGBTQIA + pendant de nombreuses décennies, elle a déclaré que ce n’était «pas facile» pour elle au début après que Chaz eut pris sa décision.

S’adressant à Christine Amanpour, Cher a déclaré à propos de son fils sortant avant sa transition: « C’était très différent de moi d’avoir, au début, un problème avec Chaz étant gay, et ça a disparu comme ça. »







Cher a poursuivi: « Ensuite, nous avons parlé de (si Chaz était) transgenre pendant de nombreuses années. Et (il) disait: ‘Non, je ne veux pas (transition).

« Et puis il est allé et a dit: ‘OK, je veux faire ça.' »

Bien que Cher soit fier qu’il mène maintenant sa vraie vie, elle admet que c’était difficile au début.

Elle a poursuivi: « Ce n’était pas facile. Je me souviens avoir appelé, et l’ancien message (de la messagerie vocale) … était au téléphone, et c’était très difficile. »

Cher a déclaré qu’il y avait un élément à retenir de la situation d’un point de vue mental et émotionnel, quand il s’agit d’être parent d’un enfant transgenre.







Le chanteur a ajouté: « Vous ne les perdez pas vraiment. Ils sont simplement dans une forme différente. »

Chaz a brisé un certain nombre de frontières depuis sa transition, devenant la première personne transgenre à participer à Dancing With The Stars, en 2011.

Il est également apparu dans deux saisons de la série FX acclamée, American Horror Story, ainsi que dans le documentaire Netflix Disclosure: Trans Lives on Screen.

Cher a déclaré que Chaz est maintenant « incroyablement heureux ».

