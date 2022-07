Cher parle de la fausse couche qu’elle a subie à 18 ans

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Cher a révélé qu’elle avait fait trois fausses couches quand elle était plus jeune.

L’interprète de “I Got You Babe” a confié avoir été hospitalisée avec son premier à l’âge de 18 ans alors qu’elle était mariée à Sonny Bono via Twitter.

“Quand j’étais jeune, j’ai fait 3 fausses couches. La 1ère à 18 ans”, a-t-elle expliqué. .ne pouvait même pas s’arrêter dans l’ascenseur. Le docteur m’a envoyé directement à l’hôpital 2 et dans la salle d’opération 2. CE QUI M’ARRIVERAIT AUJOURD’HUI.”

HOLLYWOOD RÉAGIT À L’ANNULATION DE ROE V. WADE: “ABSOLUMENT TERRIFIÉ”

Cher est devenue politique avec ses pensées dans une réponse de suivi, faisant apparemment référence à l’annulation de Roe v. Wade par la Cour suprême et à d’autres sujets politiques brûlants.

“Je n’aurais jamais pensé que j’en aurais besoin de 2”, a expliqué Cher lorsqu’un fan a répondu en disant que personne n’avait la moindre idée des fausses couches de la chanteuse. “Ces républicains fous tueront nos FEMMES 4 POLITIQUE.”

“MÈRES, SŒURS, TANTES, COUSINS, MEILLEURS AMIS… AUCUNE FEMME N’EST EN SÉCURITÉ EN AMÉRIQUE”, a-t-elle poursuivi. “BIENTÔT AUCUNE PERSONNE SANE NE SERA EN SÉCURITÉ. CE NE SONT PAS QUE DES MOTS, PAS DE LOIS CLIMATIQUES, PAS [money] 4 NOUVEAUX RÉSEAUX ÉLECTRIQUES.”

Cher avait précédemment révélé qu’elle avait fait quatre fausses couches au cours de sa vie lors d’une interview avec Parade en 2010.

“Après la troisième fois, c’est devenu un cauchemar”, a-t-elle déclaré au point de vente. “Les gens me félicitaient parce que j’étais enceinte, puis je ne le serais plus, et puis ils diraient:” Oh, nous sommes vraiment désolés. Je me suis dit : ‘Mon Dieu, je ne veux plus entendre ça.'”

Cher a épousé Bono en 1964. Les deux ont accueilli Chaz Bono en 1969.

Après neuf ans de mariage, le couple divorce en 1975.

La chanteuse pop a ensuite accueilli son deuxième enfant, Elijah Blue Allman, avec le regretté Gregg Allman.