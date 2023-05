Ma génération était-elle trop polie pour faire de grandes pancartes, les brandir lors des matchs de football et demander sans broncher aux footballeurs : « PUIS-JE AVOIR VOTRE MAILLOT » ? Ou n’étions-nous tout simplement pas aussi entreprenants que la « Génération Alpha », la dernière cohorte sortie du tapis roulant de la société.

Ce jeune groupe a piraté une route vers des chemises assorties sans argent. Dans tout le pays et à travers l’Europe, des panneaux en carton rapportent certains des souvenirs les plus convoités du jeu. Certains clubs comme l’Ajax ont franchi le pas interdire aux supporters de les amener (s’ouvre dans un nouvel onglet) dans le stade.

Je suis furieux. Pourquoi n’y ai-je pas pensé en tant que pré-ado au milieu des années 90 ? Je me serais brûlé si Pavel Srnicek s’était tourné vers moi après une autre victoire divertissante à domicile de Newcastle United, avait lu mon panneau en carton et m’avait lancé un haut de gardien géant multicolore.

Dans les années 90, bien sûr, il n’y avait pas de médias sociaux, à peine Internet, et NFT était le sponsor du maillot de Newcastle.

Au lieu de faire des pancartes à la main, j’écrivais à la main des lettres aux footballeurs. DES LETTRES! Souvenir? Étonnamment, certains joueurs m’ont répondu…

J’étais poli mais effronté dans mes dépêches manuscrites. Une communication typique serait du genre : « Je suis Matthew, j’ai X ans, je veux être footballeur, avez-vous des conseils, puis-je avoir une photo, oh et je ne suppose pas que vous avoir une chemise que je peux avoir?

Nombre de chemises reçues : zéro. Nombre d’autographes reçus : une dizaine environ. Nombre total de conseils spécifiques reçus : deux.

Je n’étais pas prolifique, c’était un travail manuel, mais j’estime avoir envoyé environ 20 à 30 lettres sur une période de deux ou trois ans. Une récente incursion dans le loft a mis au jour la douzaine de réponses que j’ai reçues.

En tant que jeune gardien de but, vivant dans le nord-est de l’Angleterre, ma liste de buts était principalement constituée de gardiens de but de Premier League et de joueurs de Newcastle. C’était une approche de qualité plutôt que de quantité, les timbres étaient bon marché, mais la trésorerie était un problème pour moi, qui avais 10 ans.

Il n’y a que deux Darren Peacocks (et trois Shay Givens) (Crédit image : Matthew Ketchell)

J’ai posté mes lettres puis les semaines se sont transformées en mois, et j’ai vite oublié que j’avais posté quoi que ce soit. Ensuite, nous sommes partis en vacances à Tenerife et à notre retour, une lettre m’attendait, ÉCRITE DE MA PROPRE ÉCRITURE. Un footballeur avait répondu.

Rappelez-vous à quel point c’est excitant de recevoir du courrier en tant qu’enfant? fois que par mille. Mark Boschich d’Aston Villa m’avait répondu avec une photo dédicacée de lui dégoulinant dans l’équipement de gardien de but de Reusch.

Juste une signature, pas de personnalisation, pas de compliments, mais je m’en fichais. La photo est un peu usée maintenant car je me souviens l’avoir emportée partout avec moi. L’excitation revient quand je regarde maintenant ce morceau de carton abîmé. Le système a fonctionné. Si Bossie avait répondu, sûrement d’autres l’auraient fait aussi.

Enhardi et envoyé un autre lot de lettres cet été-là. Les réponses ont commencé à affluer.

Des photographies signées de Neil Sullivan, Tim Flowers, Trevor Sinclair, Steve Harper, Shay Given et David Batty ont atterri sur le paillasson familial. Darren Peacock a envoyé deux images, une pour moi et une pour mon père. Avec le recul, je me souviens vaguement de lui avoir dit dans ma lettre qu’il était le joueur préféré de mon père, alors Darren lui a gentiment envoyé un autographe aussi.

À une occasion, une de mes enveloppes adressées et timbrées est revenue dans les 24 heures suivant mon envoi. Ouah! Je l’ai ouvert pour trouver ma lettre originale à David Seaman et une enveloppe adressée au stade Highbury. Une erreur d’administration dévastatrice et anti-climatique de ma part.

Richard Wright était le jeune gardien de but le plus excitant du football anglais à l’époque et il a joué incroyablement pour moi sur Responsable du championnat 97/98. Son autographe est revenu avec une réponse brève mais extrêmement polie sur du papier à en-tête officiel du Ipswich Town FC : « Cher Matthew, Merci pour votre récente lettre et les bons souhaits qu’elle contient. Veuillez trouver ci-joint vos photographies dédicacées comme demandé. Cordialement, Richard Wright, GARDIEN DE BUT » (sic).

« Il y a toujours de l’espoir » Lettre de Paul Jones à un jeune fan (Crédit image : Matthew Ketchell)

Deux autres joueurs ont pris le temps de rédiger des lettres personnelles. Nigel Martyn, alors à Leeds United, a écrit sa note sur une fiche de compliments de la LUFC en majuscules expliquant que sa pause dans le football est survenue lorsqu’il est allé au but en faveur de l’équipe de pub de son frère. Son conseil? « Entraînez-vous dur, regardez le match et criez sur vos joueurs ». Brillant.

La meilleure réponse est probablement venue du gardien de Southampton et du Pays de Galles, Paul Jones. Il a tapé neuf lignes dans Comic Sans, une nouvelle police passionnante et moderne qui faisait fureur chez Microsoft à l’époque.

Son conseil était de s’inscrire à des cours de gardien de but locaux et d’écrire aux clubs pour leur demander d’envoyer des dépisteurs pour me regarder jouer. Il explique que c’est ce qu’il a fait pour gagner sa pause. « Continuez d’essayer et n’abandonnez jamais », a-t-il déclaré. « Cela m’a pris jusqu’à mes 24 ans donc il y a toujours de l’espoir ».

Je suis sûr que je n’étais pas le seul à écrire aux footballeurs, en particulier à l’ère pré-Instagram et pré-carton. Comme vous pouvez l’imaginer, à l’ère pré-internet, c’était extrêmement excitant d’imaginer Nigel Martyn prendre le temps de m’écrire quelques lignes d’encouragement.

Je suis content d’avoir conservé ces vieilles photographies et lettres, elles m’ont rappelé de bons souvenirs et m’ont donné du contenu à écrire pour mon travail quotidien près de 30 ans plus tard !

Les messages vidéo aux fans sont probablement plus courants en 2023 que les lettres manuscrites. Mais vous entendez parfois parler de footballeurs qui prennent encore le temps d’écrire des réponses aux fans. J’espère que cela continuera toujours, cela peut signifier le monde pour les gens.

Tout comme les réponses de Nigel, Tim, Paul, Darren, Richard, Mark, Shay, Steve, Trevor et Neil m’ont fait. (Je n’inclus pas Peter Schmeichel car son autographe était une photocopie).

Avez-vous déjà écrit à un footballeur et reçu une réponse ? Faites le nous savoir [email protected]