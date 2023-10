Cher nie avoir tenté d’enlever son fils Elijah – Hollywood Life

Crédit d’image : Maréchal Aurore/ABACA/Shutterstock

Cher a mis fin aux allégations selon lesquelles elle aurait tenté de kidnapper son fils Élie en novembre 2022. La chanteuse de 77 ans a répondu aux affirmations de sa belle-fille, Marie Roi, dans une nouvelle interview avec Personnes, publié le mercredi 11 octobre. Tout en s’exprimant sur ces affirmations, elle a simplement déclaré que « la rumeur n’est pas vraie » et n’a fait aucun autre commentaire.

L’ex-épouse d’Elijah, Marie, a affirmé que Cher avait embauché quatre hommes pour emmener Elijah depuis sa chambre d’hôtel à New York en novembre 2022, dans des documents judiciaires, selon Personnes. Marie, 36 ans, a affirmé qu’elle et Elijah, 47 ans, passaient du temps à New York pour tenter de « réconcilier » leur mariage lorsque quatre hommes sont arrivés à l’hôtel pour emmener le fils du chanteur de « Strong Enough ». L’un des hommes aurait dit à Marie que Cher les avait embauchés.

Alors que Cher n’a pas donné plus de détails sur les allégations de sa belle-fille. Elle a dit qu’elle travaillait à résoudre les problèmes de dépendance de son fils. « Je ne souffre d’aucun problème contrairement à des millions de personnes aux États-Unis », a-t-elle déclaré au média. « Je suis mère. C’est mon travail – d’une manière ou d’une autre, essayer d’aider mes enfants. Vous faites n’importe quoi pour vos enfants. Chaque fois que vous pouvez les aider, vous le faites parce que c’est ça être mère.

Bien qu’elle ait résolu le problème, Cher a également expliqué qu’être mère était l’un des meilleurs sentiments. « C’est de la joie, même avec du chagrin – la plupart du temps, quand vous pensez à vos enfants, vous souriez et vous les aimez, et vous essayez d’être là pour eux », a-t-elle déclaré.

Elijah est le plus jeune des deux fils de Cher. Elle l’a eu avec un rockeur en retard Gregg Allman en 1976. Comme sa mère, Elijah est également musicien, bien qu’il joue pour le groupe de heavy metal Deadsy. Dans le passé, Cher avait ouvertement raconté avoir vécu des moments difficiles avec son plus jeune fils, lui disant qu’ils s’étaient séparés. Elle a répondu à ses affirmations dans une interview en 2018 avec Parade. «Cela s’est produit, mais je ne suis pas sûre que les parents et leurs enfants ne vivent pas tous cela», a-t-elle déclaré.