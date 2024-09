Cher met fin à sa tentative de mise sous tutelle de son fils Elijah Blue Allman

Cher a officiellement mis fin à sa tentative d’obtenir la tutelle sur son fils Elijah Blue Allman.

« L’équipe a défendu avec succès Elijah, ce qui a amené Cher à rejeter volontairement sa requête », ont déclaré les avocats d’Allman, Avi Levy et Steven Brumer du cabinet californien Cage & Miles, LLP, a dit aux gens Vendredi.

« Ce résultat permet aux parties de se concentrer sur la guérison et la reconstruction de leur lien familial, un processus qui a commencé pendant la médiation et qui se poursuit aujourd’hui. »

Cher a mis un terme à ses efforts pour obtenir la tutelle de son fils Elijah Blue Allman, a rapporté People vendredi.

Les avocats d'Allman ont déclaré dans une déclaration à la publication que les deux parties se concentrent sur « la guérison et la reconstruction de leur lien familial ».

L’avocate de Cher, Gabrielle Vidal, a déclaré vendredi au tribunal que la chanteuse et son fils avaient « résolu cette affaire en privé » par le biais d’une médiation. Rolling Stone a rapportéAucune des parties n’a comparu physiquement devant le tribunal.

Le représentant et l’avocat de Cher n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Page Six. Les avocats de Cage & Miles n’ont pas non plus immédiatement répondu à nos appels.

Le chanteur de « Believe », 78 ans, a d’abord demandé une mise sous tutelle sur Allman, 48 ans, en décembre 2023, invoquant des problèmes présumés de toxicomanie ainsi qu’une incapacité à « gérer ses propres ressources financières ».

Rolling Stone a rapporté vendredi que le couple avait « résolu le problème en privé » via la médiation.

L'interprète de « If I Could Turn Back Time » a déposé une demande de tutelle sur Allman en décembre 2023.

Les documents judiciaires obtenus par Page Six à l’époque affirmaient que « tous les fonds distribués à Elijah seront immédiatement dépensés en drogue, laissant Elijah sans ressources pour subvenir à ses besoins et mettant sa vie en danger ».

Allman, dont le père est le regretté musicien Gregg Allman, a déposé une réponse s’opposant à la demande de sa mère en janvier.

Bien qu’il ait admis dans le dossier qu’il avait « lutté contre la dépendance et dépensé de l’argent de manières qui n’ont pas toujours été les plus responsables », il a assuré au tribunal qu’il était désormais « clean et sobre » et qu’« une mise sous tutelle de la succession n’est pas nécessaire à ce stade ».

Dans ses documents judiciaires, elle a affirmé que « tous les fonds distribués à Elijah seront immédiatement dépensés en drogue, laissant Elijah sans ressources pour subvenir à ses besoins ».

Cependant, Élie a rapidement déposé une objection à la demande de sa mère.

Il a également déclaré que sa mère n’était « pas apte » à exercer les fonctions de tutrice.

Plus tard dans le mois, l’épouse d’Eljah, Marieangela King, a déclaré que Cher était « maniaco-dépressive » et « catégoriquement inapte » à prendre le contrôle des finances de son mari.

«[Cher] « Elle n’est pas capable de gérer ses propres affaires – et encore moins celles d’Elijah », a-t-elle écrit dans des documents judiciaires obtenus par Page Six.

« À ma connaissance, la requérante n’a jamais connu le code de sécurité de sa propre maison, ne conduit pas, ne prépare pas ses repas ni ne s’habille elle-même, et m’a avoué qu’elle était maniaco-dépressive. »

Il a admis avoir eu des problèmes de drogue et d'argent dans le passé, mais a assuré au tribunal qu'il allait beaucoup mieux.

Son épouse, Mariangela King, a également critiqué Cher, le qualifiant de « catégoriquement inapte ».

Elijah, qui a épousé la femme de King en 2013, a demandé l’annulation de son divorce en cours contre elle peu de temps après que Cher ait déposé une demande de tutelle. Il avait initialement déposé une demande de divorce en novembre 2021.

Son licenciement a été accordé « sans préjudice » — ce qui signifie qu’il pourrait déposer une nouvelle plainte à l’avenir — en février.

La requête de Cher pour une mise sous tutelle d’urgence a finalement été refusée à deux reprises d’ici fin janvier.

Des mois avant sa demande de tutelle, Page Six a rapporté que Cher aurait engagé des hommes pour « kidnapper » Elijah dans une chambre d’hôtel de New York où il séjournait avec sa femme pour l’emmener dans une clinique afin de le rendre sobre.

Elijah a demandé le divorce du roi en 2021.

Il a ensuite déposé une demande d'annulation de leur divorce en janvier et sa demande a été acceptée en février.

« Les enfants de Cher sont les choses importantes dans son cœur », nous a cependant confié en exclusivité un ami de longue date de la lauréate d’un Grammy en septembre 2023.

« Je n’ai aucun doute que tout ce qu’elle a fait pour Elijah était fait avec les meilleures intentions possibles. »

Elijah est le plus jeune enfant de Cher. Elle a également un fils transgenre de 55 ans prénommé Chaz Bono, qu’elle a eu avec son défunt partenaire de duo et ex-mari Sonny Bono.