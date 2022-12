Cher manque sa mère alors que les rumeurs selon lesquelles elle est fiancée à Alexander Edwards continuent de tourbillonner

Après avoir souhaité à ses fans un joyeux Noël, Cher s’est rendue sur Twitter pour partager qu’elle avait traversé “des larmes de tristesse et de joie”, au milieu des rumeurs selon lesquelles elle serait fiancée à son beau bien plus jeune, Alexander “AE” Edwards, 36 ans.

“VOULEZ NOUS ENVOYER MON AMOUR. NOUS AVONS VU DES LARMES DE TRISTE ET DE JOIE. JOYEUX NOËL”, a tweeté l’icône de 76 ans.

En réponse à un fan qui a déclaré que “la partie la plus difficile des vacances sont les chaises vides où nos proches avaient l’habitude de s’asseoir”, Cher a écrit quelques mots sur sa défunte mère.

“Je me suis réveillé il y a une minute, et la première chose… B4 J’ai ouvert les yeux, j’ai pensé… J’ai besoin de 2 cours vers les mamans et de lui montrer ma bague… “Elle aime les diamants.” Avant de m’en rendre compte… j’ai eu une petite larme, mais je suis sûr que c’est naturel. Je parie que les oreilles de maman brûlaient la nuit dernière. Nous racontions des histoires à son sujet, QUELLE FEMME”, a répondu Cher. “Ok ..quelques larmes.”

CHER, 76 ANS, DIT QU’ELLE ET SON PETIT AMI ALEXANDER EDWARDS, 36 ANS, SONT “PARFAITEMENT CORRESPONDÉS”

La mère de Cher, Georgia Holt, est décédée plus tôt ce mois-ci à 96 ans.

Le jour de Noël, Cher a d’abord déclenché des rumeurs de fiançailles sur les réseaux sociaux après avoir tweeté une photo avec son petit ami et une grosse bague en diamant.

“IL N’Y A PAS DE MOTS, ALEXANDER, AE”, l’icône de la musique a légendé l’image d’Edwards tenant la bague en diamant en forme de poire.

Les fans ont rapidement commenté la bague, demandant si Cher et Edwards étaient fiancés. Son tweet sur sa mère a ajouté à la spéculation lorsqu’elle a dit qu’elle devait “courir chez maman et lui montrer” la nouvelle bague.

Cher, 76 ans, et Edwards, 36 ans, a débuté leur relation en novembre. Depuis lors, les deux ont été aperçus se tenant la main à plusieurs reprises, et Cher a jailli de lui sur Twitter.

L’interprète de “If I Could Turn Back Time” a décrit leur relation comme “un peu ridicule” lors d’une apparition dans un épisode de “The Kelly Clarkson Show”.

“Sur le papier, c’est un peu ridicule”, a-t-elle plaisanté. “Mais dans la vraie vie, on s’entend très bien.”

“Je ne nous défends pas. Les haineux vont détester… non [sic] Peu importe que nous soyons heureux et que nous ne dérangeons personne”, a précédemment écrit Cher sur Twitter.

Lauryn Overhultz de Fox News Digital a contribué à ce rapport