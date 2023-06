Cher Lloyd de X Factor semble méconnaissable dans le doux hommage à la fête des pères

CHER Lloyd semble méconnaissable dans un joli cliché téléchargé pour la fête des pères.

La jeune femme de 29 ans a été propulsée vers la gloire lorsqu’elle est montée sur scène il y a 13 ans pour chanter devant les juges de X Factor.

cherlloyd/Instagram

Cher Lloyd avait l’air méconnaissable dans l’hommage à la fête des pères[/caption] Instagram

Cher est devenu célèbre sur le facteur X[/caption]

Dans l’histoire Instagram, Cher semble être dans son adolescence et a posé aux côtés de son père.

Elle portait un haut à franges marron avec un jean baggy, une casquette et un blazer à carreaux.

Arborant une frange épaisse, la star avait l’air loin de ce à quoi elle ressemble maintenant.

Elle a écrit la légende: « Bonne fête des pères .”

Cher a terminé quatrième de la septième série du X Factor et a lancé sa carrière solo avec le single Swagger Jagger.

Au fil des ans, elle est passée d’une adolescente à une popstar parfaitement lissée.

Elle a troqué le Royaume-Uni contre les États-Unis en 2014 et a remporté le numéro 12 du palmarès Billboard Hot 100 avec Want You Back.

Mais elle s’est séparée de son label américain, les accusant d’avoir retardé son deuxième album après que sa sortie ultérieure n’ait atteint que le top 70.

Elle est retournée au Royaume-Uni et a accueilli sa fille Delilah Rose en 2018 avec son partenaire Craig Monk.

En avril 2023, la légende de la chanson a révélé qu’elle était enceinte de son deuxième bébé.

En téléchargeant un cliché d’une image numérisée, Cher a déclaré aux fans: « Bébé numéro 2, nous avons hâte de vous rencontrer. »

Rex