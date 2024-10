Cher, Kool & the Gang et Dionne Warwick intronisés au Rock & Roll Hall of Fame

La pop pure a donné le coup d’envoi des intronisations au Cérémonie d’intronisation au Rock & Roll Hall Fame samedi alors que Dua Lipa et Cher chantaient « Believe » avant de céder la scène à un medley de croupes shakers des maîtres du funk Kool & the Gang, des classiques du rock de Foreigner et Peter Frampton, et une performance puissante de l’icône du gospel Dionne Warwick, apportant la maison en baisse à 83.

Le intronisés cette année comprenait également : Mary J. Blige, A Tribe Called Quest, Ozzy Osbourne, Dave Matthews Band et une reconnaissance posthume pour Jimmy Buffett, MC5, Alexis Korner, John Mayall, Norman Whitfield et Big Mama Thornton.

« Par où dois-je commencer ? Cher n’est pas une seule personne », a déclaré Zendaya lors de l’intronisation de Cher. « Son nom est aussi légendaire que son héritage. » Zendaya a noté que Cher, 78 ans, est la seule femme à avoir été numéro un dans un classement Billboard au cours de chacune des sept dernières décennies. « Cher a ce qu’il faut », a déclaré Zendaya avant que le chanteur n’interprète une version rock de « If I Could Turn Back Time ».

Cher et Zendaya s’expriment sur scène lors de la cérémonie d’intronisation au Rock & Roll Hall Of Fame 2024 en streaming sur Disney+ au Rocket Mortgage Fieldhouse le 19 octobre 2024 à Cleveland, Ohio. Theo Wargo/Getty Images pour le Temple de la renommée du rock and roll



Dans son discours, Cher a déclaré qu’elle avait été inspirée par Cendrillon et a remercié sa mère de lui avoir inculqué de toujours se relever après une défaite. « La seule chose que ma mère m’a apprise, c’est de ne jamais abandonner », a-t-elle déclaré. « Je n’abandonne jamais. Je parle aux femmes. Nous continuons. »

Chuck D a intronisé Kool & the Gang, en disant « C’est une célébration attendue depuis longtemps ». Le groupe a eu 12 succès dans le Top 10 du Billboard Hot 100, dont le hit des charts de 1980 « Celebration » ainsi que « Cherish », « Get Down On It », « Jungle Boogie », « Ladies Night » et « Joanna ». Ils sont éligibles à la salle depuis 1994.

The Roots a aidé le groupe à réaliser un medley de succès qui a fait vibrer la foule, dirigé par Robert « Kool » Bell – bassiste, co-fondateur et dernier membre original – et chanteur de longue date James « JT » Taylor. Des confettis ont jailli dans l’arène et Taylor a demandé à la foule d’utiliser les lumières de leur téléphone portable pendant qu’il lisait les noms de 10 membres qui ont joué un rôle essentiel dans le succès du groupe.

James JT Taylor et Robert « Kool » Bell de Kool & The Gang se produisent sur scène lors de la cérémonie d’intronisation au Rock & Roll Hall Of Fame 2024. Theo Wargo/Getty Images pour le Temple de la renommée du rock and roll



Dr Dre a intronisé Blige, à qui l’on attribue la création d’une toute nouvelle catégorie de musique : la soul hip-hop. La chanson la plus connue de la chanteuse neuf fois lauréate d’un Grammy est « Family Affair » de son album triple platine « No More Drama » de 2001. « Quand vous écoutez Mary, vous comprenez que vous n’êtes pas seul à avoir le cœur brisé », a déclaré Dre.

Blige, portant un chapeau noir brillant, une robe scintillante et de longs gants et bottes noirs, a chanté un mélange de ses tubes, dont « Love No Limit », « Be Happy » et « Family Affair ». À la fin de son set, une danseuse a remonté une cape pour l’enrouler autour d’elle, en écho à James Brown. Elle a remercié ses fans, sa mère – une mère célibataire élevant des enfants dans les projets – ainsi que Method Man et Dr. Dre, qui l’ont aidée à remporter un Grammy et un Emmy. « Déplacez-vous avec grâce. Faites confiance au voyage », a-t-elle conseillé. « Tu en es digne. »

Mary J. Blige se produit sur scène lors de la cérémonie d’intronisation au Rock & Roll Hall Of Fame 2024 en streaming sur Disney+ au Rocket Mortgage Fieldhouse le 19 octobre 2024 à Cleveland, Ohio. Dia Dipasupil/Getty Images pour le Temple de la renommée du rock and roll



Warwick est arrivée à la cérémonie quelques jours seulement après avoir assisté à un mémorial à son amie et collaboratrice de longue date, Cissy Houston, à Newark, New Jersey. Teyana Taylor l’a qualifiée de « vraiment unique en son genre » et a reproché à l’opérateur du téléprompteur de ne pas avoir mis « Mme ». avant son nom. Jennifer Hudson a chanté « I’ll Never Love This Way Again » et a été rejointe par Warwick, qui a également chanté « Walk On By ».

Warwick a déclaré que cette année était la troisième fois qu’elle était nominée pour le Hall. « Je suis tellement heureuse d’être ici », a-t-elle déclaré. « Je vais juste dire ceci et quitter la scène : merci, merci, merci. »

Dionne Warwick et Jennifer Hudson s’expriment sur scène lors de la cérémonie d’intronisation au Rock & Roll Hall Of Fame 2024. Jeff Kravitz/FilmMagic via Getty Images



Dave Chappelle a aidé à introniser A Tribe Called Quest – Q-Tip, Jarobi, Ali Shaheed Muhammad et feu Phife Dawg – le seul groupe de hip-hop à figurer parmi les sélectionnés cette année. Chappelle a déclaré que le groupe incorporait « du jazz et de la soul d’une manière que le hip-hop n’avait jamais vue » et qu’ils prouvaient également que l’on pouvait être « cool et pas nécessairement gangster ». Queen Latifah, Busta Rhymes, Common, The Roots et De La Soul étaient présents pour interpréter un medley de succès de Tribe, dont « Bonita Applebum », « Scenario » et « Can I Kick It ?

Sammy Hagar a présenté Foreigner et a remercié ses fans pour leur ténacité à exiger l’inclusion. Les rockers anglo-américains – avec des tubes comme « Cold as Ice » et « Waiting for a Girl Like You » – ont dominé les charts dans les années 1970 et 80 mais n’ont jamais réussi à entrer dans la salle – et encore moins lors d’un scrutin – jusqu’à l’année dernière. , même si elle est éligible depuis plus de 20 ans.

Hagar a noté que Foreigner tourne actuellement sans aucun membre original. « C’est dire à quel point les chansons sont bonnes », a-t-il déclaré. « Qui mérite cela plus qu’Étranger ? » Demi Lovato et Slash ont rejoint la tournée Foreigner pour « Feels Like the First Time » et Hagar a ensuite pris la tête de « Hot Blooded ». Kelly Clarkson était aux anges avec un puissant « I Want to Know What Love Is », mais l’arène a éclaté lorsque le chanteur original Lou Gramm l’a rejoint. Gramm a remercié le guitariste Mick Jones, marginalisé à New York à cause de la maladie de Parkinson.

Kelly Clarkson et Lou Gramm de Foreigner se produisent sur scène lors de la cérémonie d’intronisation au Rock & Roll Hall Of Fame 2024. Kévin Mazur



La cérémonie d’intronisation de samedi a eu lieu au Rocket Mortgage Fieldhouse à Cleveland, où le Hall a promis de revenir toutes les quelques années. Une émission spéciale avec les moments forts des performances sera diffusée sur ABC le 1er janvier.

Roger Daltrey de The Who a intronisé Frampton. « Il était temps! » dit-il. « Peter a eu la carrière la plus incroyable de tous les temps. Il est probablement plus facile de nommer les personnes avec lesquelles il n’a pas travaillé que celles avec qui il a travaillé », a déclaré Daltrey.

Frampton a gagné sa place dans la salle en grande partie grâce à son double album live de 1976 « Frampton Comes Alive ! », soutenu par les chansons à succès « Show Me the Way » et « Baby, I Love Your Way. » Daltrey a noté Frampton a toujours joué avec un large sourire.

Keith Urban et Peter Frampton se produisent sur scène lors de la cérémonie d’intronisation au Rock & Roll Hall Of Fame 2024. Kevin Mazur/Getty Images pour le Temple de la renommée du rock and roll



Un Frampton tout sourire – qui a joué à la cérémonie de l’année dernière en l’honneur de Sheryl Crow – a invité Keith Urban à échanger des licks sur « Do You Feel Like I Do » et a montré pourquoi il est considéré comme l’un des grands guitaristes du rock. Il a branché son fameux effet talk box et la foule a rugi. « Je suis vraiment un gars chanceux d’avoir cette incroyable carrière », a-t-il déclaré, remerciant David Bowie d’avoir ressuscité sa vie professionnelle après son essor.

Dave Matthews, avant l’incitation de son groupe, a contribué à honorer Buffett avec une version acoustique de « A Pirate Looks at Forty » du regretté auteur-compositeur-interprète. James Taylor a ensuite qualifié Buffett – qui a popularisé le soft rock des clochards de plage avec la chanson d’évasion « Margaritaville » – de « plus grand que nature mais en même temps de bonne taille et toujours authentique ». Taylor, Kenny Chesney et Mac McAnally ont ensuite interprété « Come Monday » de Buffett.

Dave Matthews se produit sur scène lors de la cérémonie d’intronisation au Rock & Roll Hall Of Fame 2024 en streaming sur Disney+ au Rocket Mortgage Fieldhouse le 19 octobre 2024 à Cleveland, Ohio. Theo Wargo/Getty Images pour le Temple de la renommée du rock and roll



Les artistes doivent avoir sorti leur premier enregistrement commercial au moins 25 ans avant de pouvoir être intronisés. Les nominés ont été votés par plus de 1 000 artistes, historiens et professionnels de l’industrie musicale.

John Sykes, président des entreprises de divertissement chez iHeartMedia et président de la Fondation Rock & Roll Hall of Fame, a déclaré avant la cérémonie que lui et Hall essayaient de ramener les intronisations aux racines du rock, et non d’élargir la catégorie.

« Ce que j’essaie de faire, c’est de ramener l’ouverture là où elle était à la fin des années 50, où Brenda Lee et Hank Williams étaient juste à côté de Fats Domino, Elvis Presley, les Beatles. C’était, à ce moment-là, «